El terrible descargo de la pareja del Chapu Martínez tras las amenazas de muerte

Lo trataron de mufa, lo discriminaron por su cuerpo, le pidieron que abandone Qatar y lo amenazaron con matarlo a él y a su familia. Ahora Adriana sosa, pareja del Chapu Martínez, publicó un video en sus redes sociales en donde no solo defiende a su novio, sino que también pide que dejen de maltratarlo. Para tratar de generar consciencia de lo ya mencionado, la creadora de contenido expuso algunos de los mensajes que recibieron en las últimas horas.

Tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, varios usuarios de Twitter creyeron que la mejor manera de sobrellevar la situación era buscando un culpable y volverlo loco tras tildarlo de ser el "mufa", y que por culpa de su presencia en el estadio de Doha, el equipo que viste la celeste y blanca perdió.

Dicha situación ocurrió también en la pasada competición mundial, que tuvo lugar en Rusia durante el 2018. Ahí mismo, y tras la creación del "Traeme la copa Messi" por parte del joven, la sociedad comenzó a tildarlo como el mufa más fuerte para todo el seleccionado argentino. Pero la situación que aparentaba ser solo un "chiste", se fue completamente de las manos, y hoy hay una familia que vive con miedo de que les pueda pasar algo.

“Todo tiene un límite y este es el mío”, comenzó relatando Sosa, quien también reveló que esta cansada y harta de dichos episodios, ya que no solo lo intimidan diciéndole que lo van a matar, sino que además realizaron una campaña en las redes sociales pidiendo que todos los argentinos que están en Qatar lo muelan a palos. “Martín está recibiendo amenazas constantemente en las redes sociales: que lo van a matar, que lo van a moler a palos, amenazas de que me van a hacer daño a mí y que van a matar a nuestro hijo de seis años”.

Cabe recordar que Martín se encuentra solo en el país mundialista, ya que con mucho esfuerzo pudo conseguir viajar para realizar contenido en sus redes sociales. Es por eso también, que su miedo se ve reflejado en gran tamaño, ya que no puede verificar que las cosas no se salgan de control. Además, venía de unos días de tristeza absoluta, tras identificar que las entradas que le habían vendido para ver los partidos eran truchas.

"Quieren alentar a otros a que lo busquen en manada para molerlo a palos porque la Selección perdió un partido. Los voy a exponer y los hago responsables de cualquier cosa mala que le pueda pasar a Martín en Qatar” y dejó un pedido para los usuarios de las redes sociales: “Córtenla: dejen de decirle ‘gordo’ y ‘mufa’”, concluyó Adriana.

Ayer por la noche, el mismo protagonista fue quien compartió un video llorando en sus historias de Instagram, en la cual se mostró angustiado y preocupado por toda su familia y por él. No obstante, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus colegas, entre ellos el streamer Coscu, Momo, Grego Rossello y La China Suarez. "Mi familia la está pasando muy mal”, manifestó el Chapu.

Por último, y no es un dato menor, el creador de la Coscu Army difundió un audio que le envió el agredido, en donde relata que se dió cuenta de la gravedad del asunto no solo por la angustia que le generaba a él, sino también luego de que su propio papá le mandara un video de varios minutos en donde entre lágrimas le dice lo orgulloso que está de él y el apoyo incondicional que iba a brindarle. "¿Sabes lo mal que te tienen que ver tus viejos para que te manden eso?. Tiene 70 años mi viejo, no está para hacerse mala sangre".