El terrible momento del bailarín Gabo Usandivaras: encontraron muerta a su hermana

Por estas horas, Gabo Usandivaras vive el momento más triste de su vida. En la madrugada de hoy, Giselle, su hermana de 30 años, fue encontrada muerta en su casa. Para colmo, el bailarín, que brilló en Bailando por un sueño, se encuentra en Estados Unidos, y no podrá despedirse de ella.

La notivia fue confirmada por Ángel de Brito, allegado al bailarín, y contó en su programa: "Falleció de una manera muy fea y muy joven. Queríamos contarlo y mandarle un beso a su familia". Luego agregó que Usandivaras estaba en Las Vegas, Nevada, ya que hace dos años comenzó a viajar por Estados Unidos tras la muerte de su madre Gachi.

Por su parte, Cinthia Fernández, ex compañera en ShowMatch de Usandivaras, afirmó: “La verdad es que es un año durísimo para Gabo porque perdió a su mamá y es algo que todavía no pudo procesar, me angustia porque no sé cómo ayudarlo, está muy mal”.

Luego, De Brito agregó sobre la sorpresiva muerte de Giselle: "No hay mucho más que agregar porque ya es parte de la intimidad de la familia qué pasó. Es una pérdida muy fuerte un hermano en cualquier momento de la vida, pero siendo tan joven…".



Enseguida, Cinthia sumó otro dato: “Recién le mandé un mensaje a su papá porque la muerte fue de una manera muy fea y estoy shockeada. Fue un año en el que él se fue afuera, a Las Vegas, para poder transitar lo de su mamá que todavía no lo asimila. Estaba en búsqueda de un camino que fue por ella”.

Según los allegados al bailarín, la relación con su hermana era muy estrecha. De hecho, en casi todas sus entrevistas, Gabo había contado que en ella encontraba su apoyo. “Cuando era chico y vivíamos en Córdoba Capital, a mí me hacían bullying porque prefería hacer patín artístico en lugar de jugar al fútbol, entonces ella me cuidaba. Me defendía. Mi hermana siempre fue la que me cuidaba frente a todos cuando éramos chicos”.

Y agregó en otra nota que ella subrogaría su vientres cuando él quisiera convertirse en padre. “El año pasado (2016) sentí demasiadas ganas de tener un bebé, tuve charlas con mi vieja y mis amigos con mucha angustia sobre el tema. Pero con la madurez que estoy transitando entendí que no es el momento ahora porque implica mucha responsabilidad. pero tengo la forma en la que voy a ser papá y eso me tranquilizó”.

Y siguió: “Por subrogación de vientre. Mi hermana Giselle me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo la voy a inseminar. Estuve averiguando donde lo podría hacer, quizá California o en Florida, Estados Unidos porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuando será. Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos".

Sin dudas, el golpe más duro que vivieron Gabo y Giselle fue cuando murió su madre, en octubre de 2019, después de un largo tratamiento contra el cáncer. En su cuenta de Instagram, varios días después de su fallecimiento, Usandivaras escribió: "Te extraño, mamucha. ¿A quién voy a desfilarle cada día antes de salir de casa? Tranquila que sé todo. Respeto tanto la vida como la muerte y no hay enojo en mí por ello. Ya me lo enseñaste y voy a honrar todo lo que me inculcaste y lo que me liberaste”.

Y finalizó: “Pero el dolor que siento por no volver a ver tus ojos y tener nuestras charlas me desespera. Intentar dimensionar toda la falta que me harás me paraliza. Te amo por la eternidad y el infinito y cada dimensión por la que nuestras almas viajen, así como nos juramos y así como lo siento".