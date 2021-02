El testimonio de Andrea Taboada, víctima de violencia de género: "Un día me tomó del cuello y me escapé"

El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven que fue asesinada por su ex pareja (Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años al que había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género) en la localidad de Rojas, al noreste de la provincia de Buenos Aires, conmovió a propios y extraños, sobre todo a la farándula argentina. Fueron muchos los artistas, periodistas y conductores, entre muchos otros, los que manifestaron su bronca y tristeza a la chica de tan solo 19 años.

Pero a raíz del brutal femicidio de Úrsula, Andrea Taboada recordó una relación que mantuvo años atrás y que estuvo marcada por la violencia de principio a fin. "Yo tuve alarmas. Todo empieza con muchos celos, con revisar celulares, agendas y sospechar a dónde iba a trabajar. Yo al principio no me daba cuenta de que eso no estaba bueno. Lo estaba naturalizando. 'Bueno, tiene celos'", comenzó contando este jueves en LAM.

La periodista, que tuvo que reemplazar a Ángel de brito en al conducción del ciclo del Trece, detalló cuáles fueron las alarmas que le dieron el indicio de que estaba en un vínculo tóxico y subrayó la importancia de pedirles ayuda a sus seres queridos o más cercanos. "Cuando me empezó a esconder las llaves y me dejó encerrada, me di cuenta que eso no estaba bien", contó.

Y continuó: "Cuando él me encierra en mi casa y no me quiere dar las llaves para salir, ahí es donde muestra otra cara. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Un día yo estaba parada, con la pared atrás, y, por suerte, esquivé el puño. Él estaba desbordado. También, en un momento él me toma del cuello, no llega a ahorcarme, pero yo le alerto para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Él me decía: 'Perdón, no te lo voy a hacer más'".

Finalmente, Taboada recordó el día que les pidió ayuda a sus hermanas para alejarse de ese hombre y ponerle fin a tan traumática problemática: "Con esa alarma, un domingo llamé a mis hermanas, vinieron a la noche a hablar con él, yo me estaba bañando, y él se calmó. Pero al siguiente lunes me fui. Me escapé de mi propia casa. Dejé todo", concluyó.

Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex novio, el policía Matías Ezequiel Martínez (25), luego de haberlo denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género. Sin embargo, sus desesperados pedidos de ayuda no fueron escuchados por la Justicia y la joven fue asesinada a puñaladas en un descampado. Martínez cuenta además con graves denuncias de otras mujeres y había sido acusado de violar a una menor con discapacidad.

La mamá de la víctima, Patricia, pidió que el femicidio de su hija "no sea un caso más" y aseguró que confía en que el acusado recibirá una pena de prisión perpetua. "Va a salir todo a la luz, yo creo que la Justicia para mi hija va a ser lenta porque los jueces son todos unos corruptos, acá tienen que cambiar las leyes, tienen que sacar al inoperante del juez de Paz, Luciano Callegari", dijo esta mañana en diálogo con radio La Red.

Además, expresó que espera que el policía Matías Ezequiel Martínez (25), "siga viviendo para que cumpla su condena" por femicidio. "Sé que es largo, no importa que nos lleve uno, dos o tres años, pero le van a dar perpetua, lo puedo asegurar. Espero que haya una movida bastante importante, cuando pedimos auxilio no nos dieron bolilla, nos desestimaron, necesito ver unos cuantos movimientos", concluyó.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate al 144