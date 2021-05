El "Teto" Medina habló sobre los rumores de una posible recaída en las drogas

Días atrás en Los ángeles de la mañana, Pía Shaw aseguró que el "Teto" Medina había tenido una recaída en su lucha contra las drogas.

Según la periodista, el centro de rehabilitación al que concurre a dar charlas le solicitó un test de doping. "Él se negó, se enojó mucho y se fue sin dar la charla. Lo vieron en una situación medio rara y por eso quisieron hacerle el test. Ojalá pueda salir de ésto y tenga una recuperación plena", expresó.

El "Teto" por su parte, mostró en redes sociales que participa de manera virtual en las charlas del centro de rehabilitación y sumó un escrito sobre el tema.

"Muchas veces tuve que escuchar cosas que se decían sobre mí y que no eran ciertas. Al principio sufría mucho porque sentía que tenía que salir a aclarar todo el tiempo que lo que se decía no era cierto. Desde que decidí cambiar mi vida y vivir una vida saludable y transmitir mi historia de recuperación para aquellos que lo necesitan, como alguna vez lo necesité yo, ya lo que se diga o deje de decir sobre mí no me importa", señaló.

"Lo que digan los demás no es importante para mí hoy, esas son las pruebas que Dios nos pone en el camino para ver si realmente estamos comprometidos con nuestra recuperación", continuó. "Digan lo que se diga, JAMÁS me apartaré de este camino de sanidad y recuperación y JAMÁS dejaré de transmitir mi mensaje de superación y motivación para aquellos que la están peleando".

Paralelamente, dijo en una entrevista: "Me estoy adaptando a esta nueva vida. Yo también tuve un padrino que me ayudó a poder salir. Alejarme de los medios me ayudó también a recuperarme como ser humano, ayudar a los demás me hace muy bien a mi internamente para no perder el eje".

"Actualmente estoy concentrado plenamente en esto. En la semana ayudo a estos grupos relacionados a la recuperación, eso me ayudó a mi para fortalecerme y no volver a caer. A mi el medio me trató muy bien, siempre me respeto, el único responsable de esta situación fui yo en su momento. Lo más importante que tengo ahora es que estoy bien conmigo mismo, con más de 50 años me doy cuenta de que esto es lo que yo necesito. Ayudar a otros me ayuda a mi", agregó el Teto.

También dijo sobre el mundo de la televisión: "En mi momento de mayor exposición nunca tuve problemas con las drogas, me agarró de grande. A mi el medio me trató muy bien porque nunca me metí con la familia de nadie. Cuando se habla muy fácil de grande me parece que no se piensa en su familia, mis hijos sufrieron mucho lo que me pasó. Creo que el medio me trató bien porque yo nunca hablé mal de nadie, no hay que dar motivos porque sino después te pueden volver en contra". Y agregó sobre su relación con Tinelli: Hablo con Marcelo pero ahora no me interesa trabajar en el medio artístico porque estoy enfocado en ayudar a la gente a salir de las adicciones. Por el momento me quiero dedicar plenamente a eso".