El tierno video casero con el que Michael Bublé mostró cómo crecieron Vida, Noah y Elías

A diferencia de lo que sucedió luego del nacimiento de su primer hijo, Luisana Lopilato y Michael Bublé redujeron la exposición de su familia en redes sociales luego del diagnóstico de cáncer de Noah. Desde entonces, son pocas las fotos que comparten en las que se les puede ver el rostro a sus tres hijos y es por eso que el video que subió el cantante a su cuenta de Instagram se viralizó con fuerza.

Desde el living de la casa de una de sus hermanas mayores, Brandee, Michael sorprendió al mostrarse junto a Vida, Noah, Elías y sus sobrinos. "Toda mi familia extendida está a la moda. Vengan a Instagram y muéstrenos sus habilidades de baile", escribió el canadiense, en alusión al desafío de baile viral con el que promociona su nueva canción.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El tema se lo escribió a Luisana y la actriz participó junto a sus hijos del video oficial. Fue durante las grabaciones del mismo que los Lopilato-Bublé decidieron confirmar que esperan su cuarto hijo, después de que los paparazzi publicaran una foto de la argentina en la que se podía ver su incipiente pancita.

El videoclip es una suerte de secuela de Haven´t met you yet, el video de 2009 en el que la pareja celebraba su reciente amor recorriendo un supermercado, aunque al final se trataba de un sueño en el que el cantante hacía el ridículo frente a una cajera.

En I'll Never Not Love You, ambos protagonizarán varias escenas que hacen referencia a momentos de películas románticas icónicas, aunque en el final, Bublé vuelve a despertarse frente a la misma cajera. La novedad de este nuevo video radica que, en lugar de retirarse solo del supermercado, Michael es arrastrado fuera del supermercado por Luisana, que lucirá un avanzado estado de embarazo, y los tres hijos de los tortolitos: Noah, Elias y Vida.