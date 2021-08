El tiktoker que conoció a Tinelli y bailó con Luli Salazar revela los trucos (y secretos) para alcanzar millones de seguidores

La sociedad en el mundo y, sobre todo, en la Argentina, se caracteriza por vivir momentos efímeros, pasajeros y transitorios. La realidad en la que vivimos actualmente se caracteriza por ser fugaz y no se detiene ante nada. Sin embargo, la aparición de las redes sociales cambiaron la forma en la que nos movemos, consumimos y pensamos. Abrió fuentes inagotables de trabajo y un infinito abanico de posibilidades.

Desde la llegada de Facebook en 2004, pasando por plataformas como MySpace, Vine, Twitter, Instagram o Snapchat, por nombrar algunas, los internautas modificaron la manera de consumir contenidos. Actualmente la red social más popular es TikTok, la plataforma que te ofrece subir o mirar videos cortos para "experiencias creativas, divertidas y positivas" que explotó a partir de la llegada de la pandemia.

La llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas. Fue entonces que TikTok, entre algunas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas alcanzando un increíble número de 689 millones de usuarios registrados en su plataforma a principios de 2021, según reveló el informe Digital 2021 de We Are Social y Hootsuite.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que la popularidad de la aplicación sigue en aumento hasta el punto de que ya trabaja en diversas formas de mejorar la experiencia de sus usuarios. De hecho, la app trabaja en ampliar la duración de los videos, que actualmente son de hasta tres minutos: el límite sería de 5 a 10 minutos. TikTok comenzó con clips rápidos de 9 a 15 segundos, ampliándose luego a los tres minutos actuales.

La popularidad de la app, sobre todo en aquellos nacidos en la segunda mitad de la década de los 90, lo convirtió en un fenómeno social sin escalas. Fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación. Este es el caso de Juan Bonora, un joven de la ciudad bonaerense de Campana que ya acumula más de 2.3 millones de seguidores.

El joven de 19 años se prepara para dar el siguiente paso en esta inesperada carrera y cumplir uno de sus más grandes sueños: hacer teatro. Bonora participará el 18 y 19 de septiembre, junto a varios otros tiktokers, de una comedia que se llevará a cabo en el teatro Astral. Los protagonistas será parte de una suerte de "academia" donde le contarán al público cómo se preparan y relataran las situaciones que atraviesan en el día a día dentro de TikTok.

Resulta que el oriundo de Campaba siempre anheló convertirse en actor. Según le contó a este portal, desde los 8 años que hace teatro y aclaró que su sueño es poder vivir de la actuación. Para ello, poco antes de la pandemia se anotó en la carrera de Licenciatura en Actuación, que forma profesionales capaces de desempeñarse creativamente con el cuerpo y las herramientas expresivas.

Sin embargo, explicó tuvo que dejarla a un lado debido a las restricciones por el COVID-19. "En TikTok arranqué en medio de la pandemia y cómo la aplicación era furor, empecé a subir videos también. En ese momento había arrancado la carrera, Licenciatura en Actuación, pero cuando me empezó la pandemia tuve que dejarla porque la facultad no contaba con las herramientas para poder seguir haciéndola de manera virtual", resaltó.

Consultado sobre si se vio abrumado en algún momento por la cantidad de gente que lo comenzó a seguir en esta red social, Bonora explicó: "La verdad que no. Igualmente, también por culpa de la pandemia no pude tomar la dimensión de la cantidad de gente que me conoce y sigue debido a que hasta no hace mucho no podíamos salir a la calle. Ahora, con las restricciones más leves, me voy de mi barrio y la gente me reconoce, me saluda y ¡hasta me pide fotos!".

En sus propias palabras, "TikTok es una aplicación para mirar videos cortos de personas que muestran su vida cotidiana, sus pasiones o que simplemente buscan entretener a otros". "A diferencia de otras plataformas como Instagram y Youtube, tenés todo mucho más fácil y rápido en TikTok. Son contenidos diferentes porque en TikTok hacés videos de 15 segundos y te da la posibilidad de llegar a más personas que YouTube", resaltó.

Según explicó, la aplicación china te permite alcanzar a un gran número de personas sin ni siquiera tener seguidores, a diferencia de Yutube -explicó- que necesitas que el video dure más de diez minutos para que se convierta en viral. "El video en TikTok se viralizá con mayor o menor velocidad o llega a más personas dependiendo de cuántos sean los segundos que los usuarios se quedan viendo ese contenido", detalló.

Sobre cuáles son las claves a tener en cuenta para triunfar en esta red social, Bonora sostuvo que lo más importante es la "perseverancia", la "pasión" y mostrarse tal cual uno es. "TikTok empezó siendo para los más chicos y hoy en día es para todos. Las claves para triunfar diría que son la perseverancia, subir al principio mucho contenido, al menos cuatro videos por día y no bajonearse si te va mal", dijo.

Y continuó: "A mi me pasa que tengo videos de 30 mil reproducciones y eso para alguien con más de 2 millones de seguidores suele ser poco. Pero después tengo material que alcanzó las 700 mil visualizaciones. Son cosas que pasan, si querés entrar en este mundo hay que hacerlo porque te gusta y no hay que aparentar algo que somos. Lo más importantes es que te guste lo que hagas, el resto solo llega".

Durante la charla que mantuvo con BigBang, el joven remarcó que se lleva "muy bien" con sus seguidores y aclaró que no suele prestarle atención al "hater" en sus redes sociales. "Tengo más hate en mi ciudad que en TiKTok. Cuando en Campana subieron noticias sobre mí, por ejemplo cuando llegué al millón de seguidores, la gente grande que podría ser mi abuelo fue la que más me criticó y hasta repudió. Yo pienso que debe ser por desconocimiento", analizó.

Al final de la entrevista, afirmó que le encantaría seguir dedicándose a la actuación y se refirió a su breve participación en La Academia de ShowMatch, donde conoció a Marcelo Tinelli y hasta se animó a hacer algunos TikTok con los famosos, como Luciana Salazar y Jorge Moliniers, entre otros. "Estar en La academia fue una locura. Lo que le pude decir a Marcelo (Tinelli) fue que siempre había soñado con estar ahí. Iba a la tribuna en la época del Bailando, pero nunca pude pisar el piso ni sacarme foto con él. Ojalá dentro de unos años pueda volver a estar, pero como participante", bromeó.

Y sentenció: "¿Cómo tomaron mis papás esta nueva faceta? La verdad lo tomaron bien. Al principio no entendían y, de a poco, comenzaron a ver que era un trabajo y que tenía mis ingresos por esto. A mi me da mucha curiosidad el teatro, me gusta y me gustaría en el futuro seguir actuando. Yo creo que TikTok no va a ser para siempre, por eso también estoy estudiando marketing. Me encantan los negocios, las empresas y todo esto creo que va de la mano", concluyó.