El tiro por la culata de Tinelli: le mandó una cámara a Charlotte Caniggia y le explotó en la cara

Después del tenso cruce que vivió con Carolina "Pampita" Ardohain al aire en La Academia, Charlotte Caniggia fue abordada por las cámaras de La Previa de La Academia (tal como su tal vez poco original nombre sugiere, se trata del programa satélite que cubre la trastienda del certamen de Marcelo Tinelli) y ninguneó por completo a la modelo y jurado. Pero eso no fue todo.

"Quien no te quiso salvar fue 'Pampita'", le preguntó con picardía el movilero del ciclo, esperando alimentar así el interés detrás de la participación de la joven en el reality de El Trece. "Era obvio", respondió casi sin alterarse la hija de Mariana Nannis, al tiempo que siguió: "No le caigo muy bien. Es parte de la vida, supongo. Quizás le caigo mal. Pero no me cambia la vida su opinión, no es tan importante en mi vida".

Lo que no se esperaba el cronista fue el descargo que Charlotte realizó contra la productora del programa y quienes llevan adelante el programa, exponiendo así la incomodidad que le genera el tenso clima del piso y las constantes agresiones que recibe por parte de sus compañeros y, por qué no, del jurado. "A veces siento que no lo paso muy bien acá. Yo quiero venir a hacer mi trabajo y pasarlo bien, estar feliz y contenta. Quizás no me pasa eso este año", denunció.

No quiero venir a un trabajo en el que todo el mundo me tire mierd..."

"Nadie me valora, siento eso. ¿Para qué estoy acá si no me valoran? Yo me re esfuerzo, pero bueno. Me duelen un poco algunas cuestiones. No quiero venir a un trabajo en el que todo el mundo me tire mierd...", cerró lapidaria. ¿Renunciará como su hermano?