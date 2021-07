El tiro por la culata: escracharon al príncipe William y le recordaron el "Meghan-Gate"

La imagen del príncipe William, Kate Middleton y su hijo mayor, el príncipe George, alentando al seleccionado inglés en la final de la EuroCopa dio vuelta al mundo. En efecto, se trata de una de las primeras apariciones oficiales del pequeño de siete años, tercero en la línea de sucesión al trono británico. Sin embargo, no fue la derrota que sufrieron ante Italia lo que generó revuelo, sino paradójicamente el repudio del hermano mayor del príncipe Harry a los comentarios racistas que se volcaron contra los jugadores de su Selección tras la victoria del conjunto italiano.

Los hinchas ingleses apuntaron contra tres de los jugadores ingleses que perdieron sus penales: Jadon Sancho, Bukayo Saka y Marcus Rashford. Los insultos racistas fueron condenados por distintas figuras públicas del Reino Unido como el primer ministro, Boris Johnson, y el actor Tom Holland. Sin embargo, fue la condena que realizó desde su cuenta oficial de Instagram el príncipe William la que abrió un nuevo capítulo en torno a la hipocresía de la Familia Real que tanto Harry, como Meghan Markle, denunciaron de forma pública en la entrevista que le dieron a Oprah Winfrey.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estoy asqueado por el abuso racista dirigido a los jugadores de Inglaterra después del partido. Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable. Debe detenerse ahora y todos los involucrados deben rendir cuentas", expresó el hijo mayor de Lady Di desde su cuenta de Instagram.

¿Qué hizo mal? Bueno, fueron miles los usuarios de las redes sociales que lo cuestionaron por no haber apoyado a su cuñada cuando los tabloides británicos y las redes sociales la hostigaban y discriminaban por su origen afroamericano. Hasta la BBC debió pedir disculpas después de que un periodista comparara a Archie Harrison, el primer hijo de Meghan y Harry, con un primate.

Pese a eso, nadie de la Familia Real, salvo el propio Harry, respaldaron a la duquesa de Sussex, ni condenaron los ataques xenófobos que sufrió desde que se hizo pública su relación con el príncipe inglés. Ese fue el motivo, además, por el cual las primeras imágenes oficiales que se conocieron del bebé fueron en blanco y negro.

"Si bien aprecio que el príncipe William hable sobre los comentarios racistas hacia los jugadores de fútbol. ¿Dónde estaba este apoyo cuando Meghan Markle era intimidada y llegó incluso a contemplar terminar con su vida por estos mismos comentarios", se preguntó con ironía una usuaria.

Otros mensajes fueron aún más duros. "Príncipe William: si te hubieras sentido enfermo, vocal y visiblemente contra el abuso racista que tu cuñada Meghan Markle sufrió durante años, tus palabras tendrían hoy más credibilidad. Tu silencio o complicidad son tu condena".

Las reacciones confirmaron el mayor de los temores del hijo mayor de Lady Di. En efecto, cuando su hermano y su cuñada denunciaron en la entrevista con Oprah que hubo miembros de la Familia Real que les manifestaron su "preocupación" por el color de piel que podría llegar a tener su primogénito, el heredero al trono británico sintió que se trató de un "ataque directo" a la Corona de la que su familia es ahora el bastión central. La negativa de los duques de Sussex a aclarar quién fue el que hizo el comentario (sólo salvaron el honor de la reina y de su marido), no hizo más que calentar la interna entre los hermanos.

Pero eso no fue todo. Durante la entrevista, Harry también acusó a su propia familia de no haber apoyado a su mujer y fueron los amigos del hijo menor de Lady Di los que confirmaron que el príncipe sospecha que los principales ataques contra Meghan salieron nada más y nada menos que de la oficina de prensa de William.

"¿Cómo te sentís acerca de que el palacio te escuche decir tu verdad hoy?", le pregunta la famosa presentadora norteamericana a la duquesa de Sussex. "No sé cómo podrían esperar que después de todo este tiempo sigamos en silencio si hay un papel activo que están desempeñando para perpetuar las falsedades sobre nosotros", responde Meghan. "Y, si eso conlleva el riesgo de perder cosas, hay mucho que ya se ha perdido".

Además de acusarlos directamente de filtrar noticias falsas para arruinar la imagen de Meghan, la duquesa también denunció: "En esos meses en que estaba embarazada tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera".

Pero eso no fue todo. También aseguró que el motivo por el cual le negaron el título de príncipe a su hijo fue por su color de piel. “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”, agregó. “¿Creés que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase, pero aseguró que fue uno de los miembros protagónicos de la familia real y que la charla fue directo con Harry. “Sería muy dañino para ellos”, agregó.