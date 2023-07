El tremendo enfrentamiento de Jey Mammón contra Pampito y Laura Ubfal: "Sos un soberbio"

Cuando parecía que Jey Mammón tenía la oportunidad de regresar a la televisión después de ausentarse por casi cuatro meses de la misma, de manera pacífica y centrada, resultó ser todo lo contrario. Lo que podía haber sido una entrevista de igual a igual en donde él brindaba un testimonio sobre la causa que lo tiene como protagonista de “abuso sexual con acceso carnal”, terminó siendo gritos y pelea contra Pampito y Laura Ubfal a la vez. “Sos un soberbio”, fue lo mínimo que le gritaron.

Todo suceidó en un contexto en el cual después de haber dado una entrevista con Florencia de la V contando su testimonio en lo que tiene que ver con la denuncia que recibió en el 2020 pero que prescribió 2021, el ex conductor de Los Mammones se mostró de una manera pasiva en donde remarcó en varias oportunidades que él es la “víctima”, que le “destrozaron la vida”, que “intentó matarse” y principalmente que “Lucas miente”.

Sin embargo, a la hora de abrir el panel para las preguntas, el desenlace fue el peor. Lejos de querer responder exactamente lo que se le preguntaba, Jey prefirió ir a la pelea segura: negar y contestar lo que se le ocurra. En esa línea, apuntó en varias ocasiones contra los medios de comunicación por haber hablado sobre él en lo que fue una “denuncia falsa”.

En base a eso, el primero en contestar en su contra fue Pampito, quien le advirtió: “Nos estás acusando y dando clases a la televisión de cómo tocar el tema y yo entiendo que en algún punto la televisión fue dura con vos, porque una persona se sentó en la televisión a decir que vos habías violado a esa persona. ¿Sos consciente de eso? Estás dando cátedra a la televisión”.

Lo cual Mammón arremetió: “Vos me estás diciendo que una persona se sentó en la televisión a decir algo. Yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes. Yo no te tengo que dar explicaciones. Yo no tengo por qué darlas. Porque es más, ahora hay una causa, antes no había. Había una causa prescripta con sobreseimiento. Vos, Pampito, decías que 14 y 16 es lo mismo”. Y a la vez, el panelista acudió: “Para mí, 14 o 16 es lo mismo. Me pienso yo a los 16 años y era un nene que todavía estaba jugando a la escondida”.

Con ánimos de calmar el ambiente y que no se genere aún más polémica, pero igualmente con los tapones en punta para el contraataque, Jey manifestó: “Vine hablar con ustedes para contar en qué situación se encuentra la demanda que acabo de iniciar. No tengo que limpiar nada. 14 y 16 no es lo mismo. Hay una denuncia falsa sobre una persona que dice que lo violé a los 14 años y no es real. Yo lo expliqué siempre y vos, en esa mesa frente a la explicación que yo di siempre, vos decías ‘a mí me da lo mismo la edad’. Y no importa que no lo recuerdes. Lo que te quiero decir es que lo conocí a los 16, empecé una relación casi a sus 17 y que a los 25 terminó la relación. Lo que vos pienses no me interesa”.

Y ante la continua pregunta de Pampito sobre por qué intenta dar cátedra en la televisión en vez de explicar por qué está acusado de haber cometido un abuso sexual, lejos de recibir una respuesta concreta por parte del conductor, se metió Laura Ubfal. ¡Bingo, estamos todos!

De esa manera, la ex panelista de Gran Hermano planteó: “Yo recuerdo una frase que es ‘deseo de corazón que puedas sanar tu alma’ eso le dijiste a Lucas. Lucas dice que también se lo dijiste a los 14 años y no sé si es así o no. Pero a mí me cuesta creer que vos no sabías nada de lo que él había pasado. Eso es lo que me duele. No lo puedo terminar de creer, a una persona como Lucas, que en casos comprobados en la justicia, en tantos años de relación vos no hayas sabido lo que él vivió. Y por otro lado, que vayas contra él. A mí me parece la técnica Juan Darthés y yo estoy en contra. Entiendo que digas que vos sos la víctima, pero no entiendo por qué vas contra él. Yo creo que alcanza lo que estás haciendo si queres limpiar tu imagen y decir tu verdad”.

La situación comenzó a estar cada vez más tensa porque se tornó un ambiente en el cual todos buscaban respuestas y nadie las tenía. Así, Jey constató: “Si abrimos el juego al panel ¿Es para que me hagan preguntas o me juzguen? Eso no es una pregunta, Laura. Es una falta de respeto por tu parte. El ‘no te creo’, no es cuestión de fé. Ahora que estoy acá y después de verlos en la televisión, estos temas de abuso y violación, no son un tema de fe. No es que ‘no te creo’, es irresponsable. Ahora sí estoy haciendo un juicio de valor de trabajo tuyo, Pampito y tuvo Laura Ubfal. Es irresponsable de parte de ustedes. ‘Me cuesta creerte’… Qué me importa lo que a vos te pase, Laura. Que me compares con Darthés me parece una falta de respeto”, sentenció.

Rápidamente y con el tono de voz ya completamente elevado, la panelista comentó: “Estás muy soberbio, frená. Estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, muy altanero no creo que te sirva la actitud que estás teniendo. Lo que estoy diciendo es que Darthés, primero salió hablar, después se fue del país y después fue la estrategia de ir contra la víctima. No entiendo por qué le haces un juicio a Lucas. ¿No ibas hacer un juicio por la verdad?”.

A la par, Pampito remarcó: “Estás en un tono que nos estás juzgando vos a nosotros. Y nosotros en este programa no te juzgamos. ¿Qué es poner la cara? ¿Qué te tenemos que escuchar y decir todo que sí? Yo no te juzgué. Tocamos el tema y con bastante respeto hacia ambas partes. Porque siempre dijimos que quizás no son temas de decir que se tienen que resolver en la televisión. Tocamos un tema de interés público”.

Lo que era una conversación se tornó en un tenso cruce el cual a la vez, la conductora del programa les pedía calma y exigía que se termine en lo pronto con la discusión porque no los llevaba a ningún punto. Asi fue como finalmente, Jey le puso el punto final a la discusión. “Hay muchísima gente que no le pasa lo que le pasa a Pampito y a Laura. Yo los respeto igual. No es cuestión de fe. A mí no me enoja, si me sienten soberbio no lo sé. Pero no es un tema de fe. El tema de abusos y violaciones, no es te creo o no te creo. Cuando decimos que la víctima habla cuando puede ¿Qué queremos decir de eso? Yo la verdad espero que nunca te pase, Laura. Ojalá nunca te pase. Ojalá nunca nadie salga a decir ‘Laura Ufbal me violó’ porque ahí, chau Laura Ubfal, se termina para siempre”, cerró.