El triste descargo de Débora Bello, luego de que Diego Torres confirmara que está "soltero"

Semanas atrás, los rumores de crisis entre Diego Torres y Débora Bello se habían instalado con fuerza. Luego de 17 años de relación, los padres de Nina Torres habían sorprendido a propios y extraños al anunciar que habían contraído matrimonio a fines de 2020. “Y un día... ¡nos casamos! Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, nos casamos", había contado el músico.

Y sumó, en una publicación que realizó meses atrás en su cuenta de Instagram: "Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida”. Pero la felicidad duró realmente muy poco, ya que el mes pasado comenzaron a correr con fuerza los rumores que afirmaban que el músico y la ex modelo estaban atravesando una dura crisis sin retorno.

De hecho, desde junio no postean fotos juntos, Débora no lo acompañó a la entrega de los premios Grammy realizado en Las Vegas, Estados Unidos, y había versiones que apuntaban a que Torres se había mudado del hogar que compartían a un departamento ubicado en la Calle 79. Lo cierto es que el autor de "Andando" le puso fin a las especulaciones al confirmar que se separó de su pareja de hace 17 años.

Sentado en la mesa de Mirtha Legrand, reveló que estaba "solo" por primera vez en casi dos décadas. "Estoy solo, suelto. Sí (estoy separado), estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien… Es una madre ejemplar, presente todo el tiempo", dijo. Y sobre las razones que llevaron a esta ruptura, aclaró que la pandemia afectó su vida laboral, personal y matrimonial.

De acuerdo con el cantante, los 17 años de pareja no fueron fáciles de sostener. "Estas son cosas de las relaciones largas, que tienen sus idas y vueltas. La pandemia nos afectó. Pero nos llevamos bien. Nos queremos mucho", agregó. Lo cierto es que tras esta confirmación, Débora Bello decidió realizar un contundente descargo a través de las redes sociales en donde le agradeció a sus amigos, los cuales la están ayudando a superar este difícil momento.

Ni bien el músico confirmó la ruptura, la ex modelo compartió a través de sus stories de Instagram un poema que se llama La cuesta de la vida, y fue escrto por Federico García Hamilton: "Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y empinado, buscá a tus amigos, tomalos de las manos y apoyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo lográs será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro",.

Y agregó: "Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, buscá a tus amigos, a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos y hermanos, para empujarte, darte un abrazo; al final de la cuesta disfrutá del llano. Para mis amigas, GRACIAS".

Hace exactamente un año, la pareja selló su boda con un romántico beso sobre un altar lleno de flores. Ella lució un flamante vestido blanco con encaje y un velo que llegaba hasta el suelo. Él optó por un look elegante sport: pantalón de gabardina y una camisa arremangada. Ambos compartieron la misma imagen en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde compartieron aquel feliz momento con sus seguidores.

La pareja estaba viviendo en Miami desde hace muchos años, lugar que eligieron para transitar la pandemia de coronavirus que terminó distanciándolos. "Yo tengo las dos bases entre Buenos Aires y Miami de acuerdo a cómo está mi trabajo. Cuando trabajo en el sur estoy en Buenos Aires y de ahí me muevo, cuando estoy trabajando en Centroamérica, mismo en los Estados Unidos o en España, hago base acá”, había explicado el músico el año pasado.