El Turco García, sobre el alta médica a Diego: "Lo tenían en un playroom con un baño químico"

En el marco de la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, la justicia ordenó los allanamientos de la casa de Leopoldo Luque, médico personal del Diez, en la calle 30 de Septiembre al 1800, de Adrogué, y de su consultorio en avenida Del Libertador 5990. Durante el procedimiento, se le secuestró su teléfono iPhone, dos tablets marca Apple, dos notebooks y la historia Clínica del difunto DT.

En el documento médico se advierte que Maradona abandonó la Clínica de Olivos el 11 de noviembre -luego de haber sido operado de un hematoma subdural- con el visto bueno y la firma de su médico de confianza, Leopoldo Luque, y sus hijas Dalma, Gianina y Jana. La historia clínica sostiene que estos últimos se comprometían a hacerse responsables de su atención, desoyendo las recomendaciones del equipo que lo asistía en su internación.

Como el entorno optó por darle la derecha al Diez en su deseo de abandonar el centro médico para regresar a su casa, Swiss Medical le ofreció a la familia la asistencia de un servicio a domicilio que terceriza en la empresa MediDom, el cual disponía de una cobertura de enfermería 24 horas. También ofreció guardia pasiva de médico clínico y psiquiatra a disposición del paciente.

En medio de este panorama, Claudio "Turco" García, amigo de Diego desde hace más de 30 años atrás, se refirió a la decisión de firmar el alta médica de la clínica, pese a los consejos de los médicos. “Dalma, Gianinna y creo que Jana estaban de acuerdo. Le habían dicho a Diego que se quedaba internado de forma domiciliaria, o que firmaban (ante la Justicia) como si se fuera a quedar preso en la clínica hasta que le den el alta”, contó.

Invitado a Flor de equipo, programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe, el ex Racing explicó que las hijas del Diez habían firmado el alta médica porque creían que Diego iba a tener una clínica dentro de su casa y completó: “Esa no era una casa para Diego, no lo puedo creer. Estaba en un playroom viejo y no tenía un baño en suite, tenía un baño químico ahí. Cualquiera se hubiera ofrecido a darle una casa digna, no digo un palacio".

Al final de la entrevista, sobre los dichos del abogado de la enfermera que aseguró que el astro tuvo una caída y se golpeó la cabeza días antes de morir, aunque no fue sometido a estudios a pesar de que había sido recientemente operado, García cerró: “No iba a querer seguro ir a un hospital, pero le ponía una pastilla y lo dormían, ya está. O llamaban a los médicos que sabían lo que tenían que hacer. No es tan difícil”.

Cabe remarcar que el Turco también estuvo el fin de semana invitado al programa de PH: Podemos hablar (Telefe), en homenaje a Maradona, donde reveló una fuerte frase que le dijo Dalma en el velatorio de su padre. "Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego... En una me dice Dalma 'yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta'", había contado el ex futbolista.