El ultimátum de Marengo a Eduardo Fort: "Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista"

Desde que explotó contra su (¿ex?) pareja en medio de la pista de La Academia de ShowMatch, el nombre de Rocío Marengo se convirtió en uno de los más buscados en las redes sociales. La modelo estalló contra Eduardo Fort, con quien está en pareja desde hace ocho años. “Estoy harta de remar en dulce de leche tratando de salvar una relación”, confesó sin poder contener las lágrimas.

La modelo no pudo ocultar su malestar con el empresario y reveló: “Estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Estoy harta, repodrida, ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a put… por todos lados, a tratarme de prostituta”.

Pero lejos de quedarse conforme con su descargo en vivo, Marengo volvió a aparecer en la pista de baile un día después de su catarsis en vivo y retomó el tema. "Estoy bien. Sorprendida con todo lo que pasó, con todo lo que dijeron. En general, no me arrepiento de lo que dije, pero aprendo y voy de frente. Es una relación muy larga y tengo muy claro lo que no quiero. Y voy por lo que quiero. Se dijeron muchas cosas", sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Frente a la pregunta de Marcelo Tinelli sobre cómo estaba y si había podido hablar con su pareja, la modelo aclaró: " Yo jamás fui amante de Edu. Estamos juntos desde el 19 de febrero de 2014. Es una relación como cualquier relación larga. Justo cuando estaba viniendo para acá (los estudios de LaFlia) me llamó, pero no era el momento. Yo vine para agradecerle al jurado. Principalmente, a las chicas, que me contuvieron".

Sin pelos en la lengua, Rocío también se refirió al hecho de estar en pareja con un hombre adinerado: "A la sociedad que nos tilda de interesadas porque estamos con un chico que tiene una empresa, le digo que yo nunca paré de trabajar: ni acá ni en Chile. Me duele cuando se dicen cosas que no son. Ponen fotos de mi casa y dicen 'la mansión que comparte con Eduardo Fort'. No me gusta eso".

Además, luego de Macarena, la hija del empresario estallara de bronca con ella, Marengo sostuvo: "Yo siempre respeté y me puse en el lugar de sus hijos. Pero acá hay una relación que es de dos. Mi familia también está dolida, pero mantiene un perfil bajo. Yo necesitaba que él viniera, porque estoy muy presionada, muy cansada. Siento que estoy grande y que esta oportunidad (la de participar en la pista de ShowMatch) es como una despedida".

Para la "Koala girl", sus compañeros en el certamen siempre están acompañada por sus familiares y amigos, incluso fuera de cámara. "Quiero compartir con Edu esto, como yo comparto muchas cosas de su vida. Me pareció raro que dijera que iba a venir a la pista y que no viniera. Me sentí boludeada. Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista. Todos los novios de las chicas vinieron, y yo quería que él viniera", explicó.

Si bien el conductor intentó ponerse del lado del empresario y afirmó que entiende su deseo de no ser arte del show debido a su "bajo perfil", la modelo arremetió: "Yo siempre estuve cuando él me necesitó. Él y su familia saben todo lo que yo hice. Yo no me muevo ni un centímetro más. La vida es una. No se termina la vida cuando se termina un amor. Chicas, sufrir por amor duele, pero es mucho más lindo cuando aparece uno que te mima y te cuida".

Al final de su descargo, Marengo no dudó en poner de ejemplo a Roberto García Moritán, el marido de Carolina Pampita Ardohain, quien la acompañó durante su regreso a la pista tras haber dado a luz a Ana. "Mirala a Pampita cuando aparece Roberto... No siempre habla (en el programa), pero todo el mundo lo ve a Roberto. Y a mí, me encanta ver cómo un hombre te cuida y te protege. Estamos muy expuestas, es muy difícil estar en boca de todos", dijo.

Y concluyó: "Pido que me entienda. Mi vida y mi laburo siguen. Quiero que comparta esto conmigo. Si no quiere estar en cámara, que se quede en el bar, como se quedan mis amigas". Los dichos de Marengo cayeron muy mal en el entorno familiar de Eduardo Fort. La primera en salir a defenderlo fue su hija, Macarena, quien aseguró que "Rocío no va a ser de vuelta bienvenida" a su familia ni a su vida. "Se lo mandé a ella pero se ve que para hablar en la tele puede pero para responder un mensaje no tiene tiempo”, arremetió la adolescente. “Me enojó todo. Las formas, sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios ¿Por qué no lo habla en la intimidad?”, finalizó.

Pero quien también fue muy dura con la modelo tras su descargo en vivo fue la ex pareja del empresario, Karina Antoniali, quien realizó un contundente descargo en las redes sociales: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”.