El último adiós a Beatriz Salomón en el cementerio de la Chacarita

Amigos, familiares, celebridades y hasta su marido fueron las personas que se acercaron al cementerio de la Chacarita para despedir los restos de la vedette Beatriz Salomón. Se trató de una emotiva ceremonia que contó con un breve responso en la capilla del cementerio, previo a ser trasladada al panteón de Actores.

Al último adiós asistieron amigas como Sandra Smith, Patricia Dal, Doris del Valle y Pata Villanueva, sus hijas Bettina y Noelia y su marido, Alberto Ferriols, con quien había decidido recomponer la relación después de su escandalosa separación en 2004. El programa Implacables mostraron imágenes de la ceremonia, que contó con la presencia de la cantante Marcela Wonder, que interpretó la canción A Natural Woman, de Aretha Franklin.

"Ese momento fue muy emotivo. Tiene una voz impresionante. Trajo paz", contó Adriana Chaumont, amiga de la actriz y vedette. Presente en el programa, Chaumont contó que Beatriz, 10 meses atrás, descubrió y se conmovió al ver cantando a Marcela Wonder en Instagram y le dijo que quería que ella cante en su entierro.

"La eligió ella la canción. Estoy emocionada y conmovida por este pedido de ella. Es un día triste para toda la familia, pero la coronación de una vida hermosa. No nos conocíamos. Ella me vio por Instagram. Lo hice con mucho amor, espero que le haya gustado", dijo Wonder.

Por su parte Smith señaló: "Sin palabras. Estábamos muy juntas en este último tiempo. Todos pensábamos que iba a salir adelante por su fuerza. Pero era su hora, su momento. A descansar", dijo, muy conmovida. También en el entierro, Pata Villanueva aseguró: "Era una persona excepcional. Muy buena gente. Me dio mucha tristeza lo que le pasó. Tuvo muchas angustias en su vida que la llevaron a enfermarse. La superó la situación".

Salomón, que padecía cáncer de colon, falleció el sábado 15 de junio a los 65 años en el Hospital Fernández, donde se encontraba internada desde hace varios días tras una recaída que había sufrido a principios de mes.