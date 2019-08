El video "mechero" de la novia de Sergio Denis y por qué dicen que mintió sobre la salud de su ex

La salud de Sergio Denis no evoluciona favorablemente y son muchas las personas, entre ellas integrantes de su familia, quienes aseguran que el cantante está en "manos de Dios". Pero mientras que el cantante permanece internado en la Clínica Alcla, su ex Verónica Monti afirmó a través de un posteo en las redes sociales que pudo ver al músico en una camilla.

En nota con @aleguatti negó una vez más el hurto de productos en supermercados #Intrusos 👇 pic.twitter.com/7RclkByAss — #Intrusos (@Intrusos) August 6, 2019

Cabe recordar que Monti tiene prohibido nombrar públicamente o visitar a Sergio Denis por una medida cautelar que le impuso la familia, ya que si lo hace deberá pagar una multa de 100 mil pesos. Esto se debe a que en declaraciones con los medios contó que el músico tenía “adicciones” que debía tratar y que “había consumido cocaína antes de subir al escenario de Tucumán”.

Teniendo esto en cuenta, a través de su cuenta de Instagram la mujer afirmó que accedió a ver a su ex pareja recostado en una camilla “con la mirada perdida” mientras se encontraba sentada en un sillón que “da justo al sector de rehabilitación” dentro de la Clínica Alcla.

“Sí, lo vi. Me mandé sola, sentí la necesidad de ir. Llegué 10.15 de la mañana y el de seguridad me dice que no podía verlo, que tenía un impedimento. Ahí pregunté si había la posibilidad de hablar con algún médico….y uno le dice que espere 20 minutos”, contó Monti en diálogo con Intrusos.

Y siguió: “En esa espera, estoy ahí sentada y pasa él (por Sergio Denis) con un camillero. Lo tenía ahí y lo vi. Fue el destino o algo. Fue como una ráfaga y justo tenía la cabeza mirando para el lado de la puerta. Tenía los ojos abiertos, sin mirar para ningún lado digamos”.

“Esto fue muy mágico. Atiné a levantarme y enseguida vino el de seguridad. Yo sé que él necesita que yo lo vea, que yo esté. Yo sé que me está esperando. Él no se va a ir de este mundo sin que yo lo vea. Me duele mucho, mucho más que antes”, agregó minutos después.

📛 EXCLUSIVO de @intrusos La compra sospechosa de la ex de #SergioDenis 📛 Verónica Monti en el supermercado con un cochecito de Bebé SIN BEBÉ ¿Que pensás? 👇 pic.twitter.com/RFU8qIOaXx — #Intrusos (@Intrusos) August 6, 2019

Lo cierto es que desde el ciclo de Amértica TV se contactaron con las autoridades de la Clínica Alcla, las cuales señalaron que si bien Monti se presentó en el lugar, aclararon que no se le permitió el acceso: “Según las autoridades, fue pero dijeron que no le permitieron el ingreso. Además, señalan que no existe la posibilidad de que Monti hubiera visto pasar una camilla desde la puerta de la clínica”.

Por otra parte, desde Intrusos recordaron la denuncia pública contra la mujer de 40 años, en la que se la acusaba de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano. En aquella oportunidad, los empleados del local detallaron que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaba escondida mucha más mercadería”.

Consultada por aquella denuncia, Monti fue clara y aseguró: “Eso es una mentira, sino hubiera habido videos, pruebas o algo. No me arrepiento de no haberme defendido, no me puedo tranzar en cada boludés que los medios inventan. La mediocridad de la raza humana, y de la argentina, queda expuesta en muchos planos de la vida, pero en televisión la mediocridad está al palo mal”.

Lo cierto es que en el programa que conduce Jorge Rial dieron a conocer un video que dejaría en evidencia el modus operandi de la ex pareja de Sergio Denis a la hora de ir de compras. En el mismo se la puede ver a Monti en otro supermercado poniendo la mercadería en un cochecito de bebé vacío, mientras observa atentamente a la seguridad de aquel local.

Días atrás, la propia Monti había decidido dar vuelta a la página y anunció que se consideraba actualmente la “última” pareja del músico. “Soy la última pareja y cierro la historia. Me considero la última pareja….ya no quiero volver a verlo”, había detallado la mujer el miércoles de la semana pasado. Algo que, por sus intentos de poder ver al músico, no era así.