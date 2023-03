El vueltito de Nicole Neumann contra Cubero y Viciconte que tensa el vínculo con Indiana

La pelea de Nicole Neumann contra Fabián “Poroto” Cubero no tiene fin porque hay tres hijas en común y mucho ribete. El problema ahora resurge porque tras la separación que se hizo efectiva en 2017, Indiana -la hija mayor- elige vivir con su papá, cuestión que tiene por derecho y que incrementó la tensión con su propia madre. Esto no sería algo tan trascendental si no fuera porque la modelo prefiere la guerra antes de la paz, incluso con su propia hija. ¿El vueltito? Nicole ahora fue ante la Justicia para prohibir la salida del país de su ex, medida que rige desde el 28 de febrero.

Al parecer, Indiana y Nicole estaban teniendo constantes discusiones de convivencia porque le hacían bullying en la escuela debido a la fuerte exposición mediática de la pelea entre su madre, su padre y Mica Viciconte. Por este motivo, Indiana lo primero que les pidió tanto a su padre como a su madre y a Micaela fue que dejaran de realizar reclamos televisivos. Cubero y Viciconte le hicieron caso, pero su madre, no respetó el pedido de su hija y habría atacado con dureza a la actual pareja de Poroto justo unos días después. Ese paso hizo que todo estallara. Por eso, a principios de diciembre, armó una valija con algo de su ropa y se quedó en lo de su padre hasta la actualidad. Indiana no le perdonó a su madre que no la respete, ni la cuide como hija.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Nicole entonces está enfurecida con la decisión de su hija de no querer convivir y de no poder controlarla. Hubieron dos rechazos de viaje de parte de Indiana (a Europa con el nuevo novio de Nicole, Manu Urcera, y sus hermanas; y a Neuquén con el mismo team) y, además, el agravante de que la adolescente no compartió ni Navidad, ni Año Nuevo con su madre. Este resentimiento se acrecentó pero ella prefiere elegir fingir demencia y negó todas las suposiciones. En una entrevista con Socios del espectáculo, Nicole explicó por qué su hija mayor no compartió las últimas vacaciones familiares: “Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”.

El tema es que la mentira tiene patas cortas y a estas alturas, se puede esperar que haya un capítulo más en la tensa relación que parece que nunca tendrá fin con su ex. En esta oportunidad, según informó Maite Peñoñori en Intrusos, hay una resolución emitida el 28 de febrero que le prohíbe al exfutbolista salir del país por cualquier medio: “Es algo que se hace cuando hay incumplimiento de la cuota alimentaria”. Acá el primer pase de factura por la construcción de “mala madre” que se estaría armando con esta decisión de su hija adolescente de no querer compartir techo con su progenitora. Y este es el vuelto que nunca le va a perdonar Indiana a su progenitora.

“La cuota la fijaron en el 2018, lo que piden de parte de Cubero es que haya una reducción porque él ya no tendría los mismos ingresos que tenía en ese momento. Lo que dicen del lado de Neumann es que lleva un nivel de vida que no condice”, agregó Peñoñori. También comentaron en el programa que en su momento, la modelo había logrado que embarguen el sueldo del futbolista el año pasado cuando se desarrollaba como director de Relaciones Institucionales en Velez. Por lo que, la cuestión de la cuota alimentaria ya es noticia vieja pero es la única carta que tiene Nicole para tratar de limpiar su imagen de la mala de la película.

Lo cierto es que, más allá de la elección de donde quiera vivir la mayor de las hijas en común, Cubero fue incluido en el registro de deudores morosos y que, entre otras actividades, le impide sacar crédito o acceder a determinados beneficios de un banco. La resolución se habría tomado tras varios meses de incumplimiento y, según detalló la periodista, la deuda asciende los 938.000 pesos, que es por incumplimiento de la cuota alimentaria entre agosto y noviembre del 2022, a lo que se le suman las multas por no pagar lo adeudado.

Luego de la separación de la pareja, se había llegado a un entendimiento en el que el padre debía hacerse cargo de la obra social de las tres chicas y del colegio, además de la cuota alimentaria, teniendo en cuenta esos puntos es como se llega a esa suma adeudada en solo cuatro meses. “Por eso fue que Nicole en estos días, antes de que empiecen las clases tuvo que ponerse al día con las cuotas que se debían para que las chicas puedan empezar el colegio”, cerró Peñoñori.

En el mismo programa engancharon a Viciconte en el auto para dar testimonio sobre esta batalla y le preguntaron por esta polémica. Ella fingió no saber, se lo tomó con humor y alegó: “Él es un buen padre. No tengo ninguna duda de eso”. El movilero de Intrusos aprovechó le preguntó por el rumor de que Indiana estaba con ellos porque “le dejaban comer hamburguesas” y no la controlaban tanto con la comida. Ella se rió y dijo: “No quiero dar ningún indicio que me condicione. No es un tema que me corresponde”.