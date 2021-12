"Él ya estaba en otra y...": Cabré, Laurita y la trastienda de la separación sin fin

Después de que la propia Laurita Fernández confirmara (una vez más) su separación de Nicolás Cabré, comienzan ahora a conocerse los motivos detrás de la nueva ruptura. Los tiroteos del actor durante el último impasse de la pareja y la adiestradora de perros que habría enamorado al actor.

Quien reveló los pormenores de la separación fue la periodista Estefanía Berardi, en el ciclo Mañanísima. "Esta data la tengo hace rato, pero no la quería contar porque ellos van, vuelven; van y vuelven. Pero ahora ya se sabe que están separados", se atajó la panelista.

"A mí me había llegado la data de que Nico Cabré ya estaba en otra desde hace tiempo. Estaba hablándoles a otras chicas cuando estuvo separado de Laurita, en la crisis anterior", aportó, al tiempo que especificó: "Le estuvo hablando mucho a una chica que es adiestradora de perros. Tiene un aire a Laurita. Es una chica divina. Se llama Cinthia".

Según Berardi, a la joven "no le interesan los medios" y se sorprendió cuando la periodista la contactó para chequear la información: "Me dijo: 'No puedo creer que te llegó esto a vos'". "La conversación entre ellos se cortó cuando él se reconcilió con Laurita. En el impasse entre ellos, él se la chamuyó a la adiestradora de perros".

Cabe recordar que fue la bailarina quien confirmó a principios de diciembre la nueva separación de Cabré: "Estoy atravesando un momento, pero muy bien. Estoy sola en este momento, pero la verdad es que esto es muy reciente". ¿Habrá reconciliación? Sólo ellos lo saben.