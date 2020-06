Elba y una mirada crítica en medio del escándalo en Bake Off: "Yo estaría enojada si fuera participante"

La polémica ya está sobre la mesa. Samanta Casais, participante de Bake Off, fue duramente criticada durante los últimos días y acusada de omitir durante el casting que realizó la producción de Telefe que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó y se recibió de chef hace varios años en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

En medio de este contexto, Elba Rodríguez, la carismática campeona de la primera edición de MasterChef Argentina, en 2014, se metió en la polémica que rodea al reality culinario conducido por Paula Chaves.

“Me encantaría que los participantes eliminados tengan una segunda oportunidad en una nueva edición”, pidió la cocinera estrella.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, sostuvo que “valdría para darle mayor reconocimiento a ellos y a los seguidores si esto es cierto. Y sería una oportunidad también para la producción de pulir estas cosas. Como espectadora me gustaría ver la final en vivo. Hay que entender que un reality como este en vivo es muy difícil de hacer”, explicó.

Y sumó: “Porque pueden pasar muchas cosas, se puede prender fuego un horno, se puede cortar un participante. Pero la final sería lindo”.

Con respecto a lo sucedido con Samanta, la participante más polémica de Bake Off, remarcó que durante su participación MasterChef le hicieron firmar un documento en el que dejaba por sentado que no tenía experiencia alguna en la cocina.

“Cuando vas a ser participante se te hace firmar un contrato donde uno como fanático de la gastronomía da el aval de que no tiene formación previa. Inclusive en mi contrato decía que no podías tener un conocido, pariente o pareja que trabajara en el canal. Vos cuando firmás eso das fe de que es cierto. Por eso no veo a la productora como culpable por esto”, remarcó.

Para Elba, la productora no puede revisar uno por uno el historial de los 5000 aspirantes que entran desde el principio. “Es polémico, sí. Pero hay que ver qué tan cierto es. Hay que ver hasta qué punto el contrato definía lo que es un profesional pastelero. Entiendo también la indignación de los participantes”, sostuvo la ex campeona en 2014.

Y agregó: “No sé si es cierto que fue contra el reglamento, pero si realmente fue así, entiendo lo difícil que es para los demás participantes que dejan muchas cosas de lado para estar ahí, que da mucho trabajo y sacrificio, daría bronca. Como participante estaría enojada, buscando respuestas de la producción. Es importante ver el contrato para saber hasta dónde se puede reclamar”.

Por último se refirió al error de Telefe luego de que desde la cuenta en Twitter del canal publicaran una promoción que reveló qué participante se iba a quedar afuera en la semifinal, ya que se ven sólo tres pasteleros, lo que permitió ver que Agustina Fontela iba a ser eliminada, y lo comparó a su experiencia en MasterChef cuando se filtró que iba a ser la campeona.

“Grabamos tres días antes, no había tanto margen para que se filtre en realidad. Pero cuando me enteré que se había filtrado y se había publicado una placa de crónica fue un bajón porque mucha gente se engancha en serio y gente que le gusta la cocina, y la verdad que te mata la ilusión. A mí que era participante me gustaba mantener la magia de compartir el momento”, concluyó.