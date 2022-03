Eligieron a Migue Granados para conducir Morfi: la verdad de la salida de Iván de Pineda

Arden los pasillos de Telefe a partir de la inesperada salida de Iván de Pineda, quien hasta este martes era el elegido para reemplazar a Gerardo Rozín en la conducción de La peña de morfi. Las versiones que comenzaron a barajarse en las últimas horas sobre las razones por las que el conductor de Pasapalabra no estará en el ciclo musical son varias y muy diversas. Por ejemplo, Luli Fernández reveló que el modelo "no se sentía cómodo con el formato, ni con la compañera". "No quería conducir con Jésica Cirio", dijo. Otros señalaron que la decisión fue tomada por las autoridades del canal, las cuales sienten que Iván "no se puede amoldar a lo que necesitan de la Peña de acá en más".

Desde el entorno de Iván de Pineda le señalaron a BigBang que fue el propio Rozín el que lo eligió para que se pusiera enfrente del ciclo de los mediodías de los domingos de Telefe. "A Rozín le encantaba Iván de Pineda, le pidió que fuera el conductor y le dijo que le iba a dar una mano en esas suplencias. Él aceptó, pero los sucesos fueron otros, Rozín fallece e Iván no estaba en condiciones de aceptarlo porque, desde un principio, no iba a ser algo permanente. Iván tiene compromisos de viajes pendientes, aunque es cierto que Rozín lo había elegido a Migue Granados. Es verdad lo que él contó, quizás fue desafortunado el momento que eligió para contarlo, pero es real", le contó una fuente a este sitio.

Además, adelantó que el difunto productor también barajaba otros candidatos para suplantarlo, entre ellos Priscila Crivocapich y Zaira Nara. "Rozín quería potenciar a gente joven, es una realidad. No es verdad que le había parecido ´grasa´ el programa y que por eso no lo aceptó. No es cierto, no es real y no forma parte de la manera de comunicar ni de su vida. No sé que será de la vida de Migue Granados, porque Rozín decía ´quiero esto o quiero lo otro´, pero la última palabra la tenían las autoridades del canal. A Iván lo aceptaron porque es la figura de la señal, pero es complejo lo que viene porque está en juego el producto", cerró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuando se conoció la triste noticia de la muerte Gerardo Rozín, Migue se lamentó y reveló en Twitter el pedido que su colega le hizo antes de morir: ”Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”. Si bien destacó que se sintió halagado, aclaró que se había negado ya que consideraba que “no estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”. “Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa. Terrible”, agregó.

Lo cierto es que el hijo de Pablo Granados tuvo que eliminar dichos mensajes debido al gran número de críticas y reproches que cosechó. Y es que para muchos internautas, no era el momento ni el lugar para contar aquella anécdota y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Sin embargo, el tiempo pasó, el escenario cambió y por estas horas, Migue Granados, tal y como era el deseo del productor, sería el elegido finalmente para conducir La peña de morfi. “Al cambiar el contexto, ni Iván se sentía cómodo, ni la productora quería que sea así. Fue todo un mix. De hecho, este domingo no hay Peña, recién el otro y con nuevo conductor”, contó Ángel de Brito.

En LAM, además, indicaron que Jésica Cirio, quien estaba co-conduciendo el programa junto a Rozín, seguirá en el ciclo. Luego, Pía Shaw interrumpió a todos en el piso para contar un dato que manejaba. “Hace tres semanas, Karina La Princesita fue a grabar un musical, un domingo, con Iván de Pineda, está todo hecho, quedó divino. Está grabado. Mientras se estaba haciendo el homenaje el día domingo, Zaira Nara, que estaba de conductora, dijo:‘ bueno, el domingo que viene van a estar Iván de Pineda y Jésica Cirio’. Me cuentan que sonó un teléfono rojo y dijeron ‘no nombren más a Iván por las dudas’ ”, advirtió la panelista.

Si bien en Telefe quedaron contentos con el papel que tuvieron Zaira Nara, Jesica Cirio y Julieta Prandi durante el homenaje del domingo pasado, "el gran elegido es Migue Granados, a quien venía buscando Gerardo desde hace como diez meses”, reveló Shaw. “Hoy Migue está pensando en la posibilidad, ¿por qué no? Entonces este domingo hay una reunión de producción y no hay Peña, pero para el otro domingo va a haber un nuevo conductor”, completó. Vale aclarar que el nombre de Jey Mammon se barajó también como posibilidad, pero el ex conductor de América TV ya tiene "un proyecto” con Telefe que iría los domingos, después de Morfi.