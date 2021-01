Elizabeth Olsen, la hermanita menor de Ashley y Mary Kate que la rompe como actriz

Está en los genes. Elizabeth Olsen, la hermana menor de las reconocidas actrices infantiles (y hoy multimillonarias emprendedoras dueñas de un imperio de moda) Mary Kate y Ashley Olsen, sorprendió a todos con su participación en la serie de Marvel y Disney + WandaVision.

De pequeña, Elizabeth recibió clases de ballet y canto. Empezó a actuar a una edad muy joven, apareciendo en las películas de sus hermanas. Antes de la edad de once años, Elizabeth tuvo pequeños papeles en How the West Was Fun y la serie de videos musicales The Adventures of Mary-Kate & Ashley. Habiendo aparecido en los videos de sus hermanas, cuando estaba en cuarto grado, Elizabeth empezó a ir a audiciones para otros proyectos.

"Siempre estuvo muy claro que actuar era un trabajo. Nunca tuve esta brillante fantasía de tener gente haciéndome fotos. Era un trabajo, era trabajar y hay formas indeseables de conseguir la atención de los demás", se jactó en una entrevista, al tiempo que reconoció que la fama de sus hermanas tuvo un fuerte impacto en su infancia: "Era muy raro crecer en ese ambiente. La parte de los paparazzi era la más extraña, porque te seguían a todas partes y cuando sos chico algo así te da mucho miedo".

Consultada sobre el marcado bajo perfil de sus hermanas mayores, Elizabeth reconoció: "Ellas son reservadas. Me enseñaron que se puede ser alguien privado, pero también accesible a los periodistas. Fue útil que aprendiera de ellas mi escala de valores".

Asistió a la Campbell Hall School en North Hollywood, California desde el jardín de infancia hasta el grado 12. Después de su graduación, se inscribió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. En 2009, Elizabeth pasó un semestre estudiando en Moscú, Rusia, en la Escuela de Teatro de Arte de Moscú a través del programa MATS en el Eugene O'Neill Theater Center. Luego Elizabeth asistió a la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y la Atlantic Theater Company y se graduó en marzo de 2013 tras seis años de estudio intermitente. ​ La línea de ropa de sus hermanas «Elizabeth and James» fue nombrada por ella y su hermano mayor.

Su primer papel importante llegó en 2011, cuando apareció en la película aclamada por la crítica Martha Marcy May Marlene. Fue nominada y ganó numerosos premios de la crítica por su interpretación del personaje protagonista, Martha, una muchacha que sufre paranoia y delirios, después de huir de una secta y volver con su familia. A continuación apareció en la versión estadounidense de la película de horror Silent House, en la que interpretó el papel de Sarah. Olsen filmó la película Red Lights a mediados de 2011, y fue lanzada en Estados Unidos el 13 de julio de 2012.​ Protagonizó la película de Josh Radnor, Liberal Arts, que fue lanzada el 22 de enero de 2012. Dakota Fanning y ella protagonizaron Very Good Girls, lanzada en 2013.

En enero de 2013 fue nominada para el Premio BAFTA a la estrella emergente. Coprotagonizó en 2013 la versión estadounidense de la película surcoreana de 2003 Oldboy, en la cual interpretó a Marie, una joven trabajadora social que tiene una relación con el protagonista, interpretado por Josh Brolin.​ Olsen interpretó a Edie Parker, la primera esposa de Jack Kerouac y autora de las memorias de la generación beat «You'll Be Okay», en Kill Your Darlings (2013).

También protagonizó la versión de Godzilla en 2014, junto a Bryan Cranston y Aaron Taylor-Johnson. Por otra parte, interpretó a la Bruja Escarlata en Avengers: Age of Ultron, la secuela de 2015 de The Avengers. Apareció como el personaje por primera vez en una escena en los créditos de la película Captain America: The Winter Soldier, otra vez junto a su coestrella de Godzilla Taylor-Johnson, que interpretó a su hermano Quicksilver. Repitió como Bruja Escarlata en la película de 2016 Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

En septiembre de 2014, se anunció que Olsen interpretaría a Audrey Williams, esposa, mánager y compañera de dúo de Hank Williams, en la película biográfica de 2015 I Saw the Light, dirigida por Marc Abraham y protagonizada por Tom Hiddleston como Hank Williams.​

En febrero de 2018, se confirmó el papel de Olsen como protagonista de “Sorry For Your Loss”, una serie de diez episodios para Facebook, de cuyo equipo de producción también formaría parte.