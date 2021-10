"Ella hizo el...": revelan el chat de la "China" hablando mal de "Pampita" cuando estaba con Vicuña

¿Era necesario? Después de anunciar con bombos y platillos su reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió seguir con el escándalo mediático y le reenvió a Yanina Latorre la captura de las conversaciones con Eugenia "la China" Suárez en la que la ex Casi Ángeles hablaba mal de Carolina "Pampita" Ardohain.

Todo sucedió al aire, durante la última emisión de Los ángeles de la mañana. Tras leer la carta completa con la que Wanda aseguró que Icardi la había reconquistado, la penalista dio un paso más y (después de muchas amenazas previas) reveló qué fue lo que dijo la "China" sobre "Pampita".

"Yo estoy enojada con él, el culpable es él; pero mi dolor con la 'China' es que nos conocíamos", le aseguró Wanda a la panelista, dando a entender que el motivo por el cual decidió exponer la conversación privada era para desmentir a la ex Casi Ángeles, quien en una primera instancia negó tener vínculo e incluso conocer a los Icardi.

Pese a la vuelta de página con Icardi, Wanda aún insiste con su campaña en contra de la actriz y está haciendo circular las conversaciones privadas que mantuvieron desde el año 2018: "Me volvió a reenviar más chats con ella, muy cínicos".

"Son chats a partir del 2018, acá hay uno que compromete a 'Pampita'", anticipó Latorre, al tiempo que reveló: "No sé de qué venían hablando, porque ella (por Wanda) no es boba y me corta su chat. 'Sí, obvio; ella hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno, demasiado', le dice la 'China' a Wanda, amor".