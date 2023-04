"Ella no hace más que gastar": Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan una crisis de pareja

Georgina Rodríguez es la mujer que conquistó al ex delantero del Real Madrid y actual jugador del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, Cristiano Ronaldo. Empezaron a salir en septiembre de 2016, aunque se los vio juntos por primera vez meses después en su visita por Disneyland París. Ella nació en Argentina, aunque desde muy chica su familia se instaló en España, país que fue su hogar durante muchos años.

De 29 años, la hermosa morocha había revelado tiempo atrás que su papá es argentino y que su mamá es oriunda de Murcia. “Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre de vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia”, había contado.

De nacionalidad española y argentina, Rodríguez estudió danza, fue camarera y baby sitter mientras estudiaba inglés en Londres, después de que su familiar se mudara a Bristol, en la costa inglesa. Fue en el VIP de un evento de Dolce & Gabbana donde conoció a Cristiano Ronaldo, quien se quedó obnubilado por la belleza y escultural figura de la morocha.

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos : el mayor, Cristiano Jr., de 12 años; los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler. Pero junto a Georgina tuvieron a la pequeña Alana Martina y a Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022. El otro de los mellizos que esperaban murió en un parto prematuro. “Me siguen más de 40 millones de personas. Pero nadie sabe lo que siento. Este año viví el mejor y el peor momento de mi vida en un instante... La vida es dura", escribió la modelo.

Lo cierto es que hoy, la pareja -luego de aquella dolorosa pérdida- estaría atravesando una contundente crisis de pareja. Así lo dio a conocer el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas, donde detallaron que CR7 no estaría feliz con su actual relación. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia", señaló Daniel Nascimento.

El periodista sostuvo que la pareja del astro "no hace más que gastar, gastar y gastar" en su estadía en tierras Saudí. " Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, agregó. Filipa Castro, amiga de Cristiano, fue la encargada de defender a la pareja y destacó: “Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien".

Según explicó, se trata de "chismes encargados por gente que no soporta a Gio". "Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, afirmó. Pero la última palabra la tuvo Quintino Aries, quien sentenció: “Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”.

Recordemos que el programa español Viva la vida, que transmite Telecinco, había dado a conocer que Georgina pide 100.000 euros por cada entrevista que ofrece, cifra que también le daría Cristiano Ronaldo por mes para los gastos de la familia. En el ciclo, además, señalaron que la hermosa modelo recibe por cada posteo publicitario en su cuenta de Instagram alrededor de 8.000 euros.