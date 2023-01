"No piensa en sus críos": Fede Bal aniquiló a Shakira por su tema contra Piqué

Shakira lo hizo de nuevo y en cuestión de horas se convirtió en la artista más escuchada del momento. ¿La razón? El nuevo que tema, “BZRP Music Sessions #53”, que presentó acompañada de Bizarrap y que en tan solo 10 minutos alcanzó el millón de reproducciones. En solo 13 horas, el viodeoclip musical llegó a las 27 millones de visualizaciones en YouTube y se ubicó en el primer lugar en las tendencias de todo el mundo.

Si bien el tema musical es bueno, la gran mayoría seguramente lo reprodujo desde sus teléfonos, computadoras o televisores por una razón: la gran cantidad de críticas despiadadas que la artista colombiana le dedica no solo a su ex, Gerard Piqué, sino también a la actual apreja del ex jugador de la selección española, Clara Chía Marti.

Entre las resonantes e inclementes frases que pronuncia Shakira en su nueva canción, se destacan: "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”; “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”; o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

Pero el fragmento que enloqueció a propios y extraños y, sin lugar a dudas, despertó el gran interés de todos por el tema fue: "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La canción en cuestión despertó el elogio de algunos y la críticas de otros, entre ellos Federico Bal.

Y es que apenas publicada la canción, el hijo de Carmen Barbieri -quien esta protagonizando Kinky Boots en Villa Carlos Paz- acudió a sus redes sociales y se mostró muy crítico para con Shakira, acusándola de desatar una guerra sin tener en cuenta a sus dos hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con el ex futbolista del Barcelona. "¿Alguien puede pensar en sus hijos? ¡Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying y psicólogos for ever (por siempre). Igual, me encanta todo lo que hace el biza, pero ¿alguien puede pensar en los niños?", pidió el actor.

Claro está, su postura no hizo más que despertar al león y los internautas, muchos de ellos fanáticos de Shakira y detractores de Piqué, decidieron cuestionar sus dichos. "Fede tu mamá se peleaba en televisión con moria casan y vos saliste norm...bueno puede que tengas razón", ironizó un usuario, mientras que otra internauta, un poco más centrada, quizás, agregó: "Ojalá él hubiera pensado en los hijos antes. La dura realidad es que éstas historias se repiten en la vida de muchas: te cagan frente a tus hijos, te cagan en tu propia casa, te cagan estando embarazada, te cagan mientras parís a tus hijos, y después la loca despechada es la mina".

Finalmente, uno de los tantos críticos de Bal enumeró los hechos, justificó el accionar de Shakira y destacó: "Piqué la humilló en público, se le cagó de risa en la cara, la destrató y hasta le faltó el respeto hasta a sus hijos llevando a la amante a la casa. Así que Shakira puede bardearlo todo lo que quiera en sus canciones o donde sea. Y agradezcan que haga rimas con Piqué y no con hijo de p....".

Ante el gran revuelo que generó su tuit, Fede no lo dudó y redobló la apuesta. Primero, intentó aclarar que también repudia el accionar de Piqué. "Buen día. Todos tirándome palitos por acá por mi comentario del tema de la Shaki. Escuchen algo salames. ¿Cuándo dije que lo de Piqué está bien y lo de ella mal? ¡Ambos se equivocan! Pero ella lo hace súper mega masivo y sin pensar en sus críos", advirtió.

Y sentenció con algo de ironía: "Estoy seguro que yendo al cole hasta el Spotyfi y YouTube de los nenes se lo recomiendan como próximo tema de reproducción. ¡Ah! Y sepan que hablo con conocimiento, ¿o ustedes estaban ahí para pagar mi psicólogo cuando mamá y papá hacían un reality de su separación?". Ustedes, de qué lado están. ¿Piqué o Shakira?