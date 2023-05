Ella recuperó a su perro, él mostró a su novia: el presente de Cami Mayan, Ailén Cova y Alexis Mac Allister

En las últimas horas la influencer y ex pareja de Alexis Mac Allister, Camila Mayan fue tendencia en Twitter tras la presentación oficial del jugador con su actual novia, Ailén Cova, quién supo ser íntima amiga de los dos. Además, en ese mismo momento, la estilista personal reveló que recuperó la tenencia del perro que ambos compartían.

Luego de enterarse que su pareja estaba saliendo con su amiga, nada más y nada menos que en navidad, Mayan se convirtió en un referente para muchas de las mujeres que la siguen en sus redes sociales, en donde comparte su día a día con historias y videos.

De hecho, bajo esa modalidad, en las últimas horas le compartió a sus seguidoras una de las noticias que más esperó en el último tiempo. Recuperó la tenencia de Kim, la perra que compartió con Mac Allister durante su noviazgo, y que aún estaba viviendo en Inglaterra junto a él y a su actual pareja, Cova.

Frente a la recuperación de su mascota, la protagonista de la historia se llenó de comentarios amorosos y emotivos por parte de sus seguidoras, quienes celebraron que por fin la ven “bien” y “feliz”, después de tanto “dolor y depresión” que atravesó. Mientras esto ocurría, Mac Allister estuvo presente en el casamiento de Lautaro Martínez, junto a su actual pareja.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía", reveló Mayan en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram en abril.

Sin embargo, haciendo mención al cariño que recibió por parte de sus seguidores y de sus más allegados, concluyó: “Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también".