“¡Ella también lo engañó!”: tras los cuernos de Gago, aseguraron que Dulko le fue infiel hace un tiempo

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago ya tuvo de todo. Primero se supo que el ex futbolista fue encontrado por su esposa mientras tenía sexo en su casa con Verónica Laffitte, una de las mejores amigas de Dulko. Después salió a la luz una denuncia contra la amante. Por último, se dio a conocer que Gago y la ex tenista ya comenzaron el divorcio y la división de bienes.

Pero esta historia parece no tener fin. Ahora se sumó un nuevo capítulo que suma a un tercero en discordia. Según las palabras de Cinthia Fernández, Gisela también habría engañado a su marido, hace un tiempo, cuando atravesaban una dura crisis marital.

Pero recapitulemos. La panelista había contado sobre el escándalo que se vivió en el Bario Los Castores, en Nordelta: “Lo van a negar, pero hay fotos y ahora ella pasa a ser la mujer. De hecho, el ex marido se enteró por mí, ella le negó a muerte la infidelidad hasta hace dos días. ‘Son rumores’, le decía. Ellos ya estaban separados porque a él todo el mundo le decía que ella había sido infiel”.

Y Fernández completó sobre la vida privada de Laffitte: “Ella ya le había sido infiel a su ex marido con gente del barrio y con otros padres del colegio al que asisten sus hijos y los de Gago. Fue un escándalo. Pero su ex marido se enteró por otras personas y ella siempre lo negó”.



Luego de eso, llegó una revelación que confirmó Pía Shaw: “Verónica y Fernando conviven”. En ese punto, Cinthia agregó sobre la convivencia de los amantes: “Ya no es más la amante. Ahora Verónica es la mujer. Ya viven juntos. Se mudaron a una casa y conviven”.

Enseguida, la vedette sumó: “Mas del Gago Gate. Primero que nada quiero contarles que el abogado de Gisela Dulko va a ser Bernardo Beccar Varela y el de él será Fernando Burlando, pretende que sea un acuerdo civilizado, pero van pasando cositas”. Y dijo: “Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, Verónica Laffitte ya no es mas amante, es la actual mujer”.



También dio a conocer ciertos detalles de la amistad entre Dulko y Laffitte. “Verónica le hacía cierto trabajo mental a Gisela para que se separara de Gago. Eran las mejores amigas, además de compartir tiempo en el Barrio Privado Los Castores, de Nordelta, iban al gimnasio juntos y compartían eventos”. Y agregó: “Iban juntas a todos lados y compartían muchas reuniones familiares. Eso es lo más doloroso”.

Y Cinthia finalizó sobre el supuesto “trabajo mental” para que la ex tenista rompiera su matrimonio: “Verónica Le decía que Gago le era infiel y que no tenía que seguir con él. Quería que se separe para ser ella quien se quede con Fernando. Y efectivamente fue quien se quedó con Gago”.



Para finalizar, la bailarina dijo sobre el estado de Dulko tras la infidelidad: “Ella está destruida, la está pasando muy mal. También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”.



Hoy fue por más. La ex de Matías Defederico confirmó que la ex tenista tuvo una relación extramatrimonial hace un tiempo. Y que el ex Boca Juniors y Real Madrid se había enterado. Pero le perdonó la infidelidad para darle una chance más a su pareja.

“La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía: Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín", relató la bailarina.

Y agregó: “Están hablando el tema del divorcio. Ella no quiere saber nada con volver. Verlo a él en la cama con su amiga no tiene retorno. Pero esta no es la primera crisis ni el primer engaño por el que pasan. Dulko engaño a Gago con un chico llamado Agustín, que él conoce muy bien”. ¿Quién es? Todavía no se sabe demasiado.

La ralación de Gago y Dulko comenzó en 2009. Se habían conocido un año antes, en los Juegos Olímpicos de Beijing, donde ella le pidió una foto. En ese momento, ambos estaban en pareja. Al tiempo, un amigo en común les pasó sus números y comenzaron los mensajes. En 2011, se casaron. Y al tiempo tuvieron a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele.