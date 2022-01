"Ella y Luciano son como...": Flor Vigna y su llamativo análisis de la relación entre Rojas y Castro

¡Familia ensamblada! Después de que Luciano Castro y Sabrina Rojas anunciaron en septiembre del año pasado su separación, fueron muchos los que se sorprendieron por la velocidad de los actores a la hora de volver a blanquear parejas y de aceitar el ensamblaje familiar casi en tiempo récord, sin que ninguno de los "nuevos miembros" se sintiera incómodo. Un ejemplo para muchos y muchas.

En las últimas horas, fue Flor Vigna, actual novia del actor, quien reveló cómo es el vínculo actual que mantienen los padres de Fausto y Esperanza. "Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho. Trabajaron mucho toda su relación y su separación; son tremendos padres y saben que lo primero es la familia", precisó la modelo en diálogo con el ciclo Implacables.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cuando lo conocí a Lu, me dijo: 'Mirá que mi prioridad son mis hijos'. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura", reconoció Vigna, al tiempo que sumó: "Mi mamá me apoya en lo que sea porque me dio esa independencia de chiquita, pero cuando lo conoció a Lucho, se enamoró".

Sin ir más lejos, Flor pasó el Año Nuevo junto a Castro, Rojas y los dos hijos que tuvieron juntos en Mar del Plata. "Así, este cuarteto de amor recibe este 2022", destacó Rojas, quien compartió en sus redes sociales el momento en el que realizó una videollamada con su novio, el "Tucu" López, quien viajó a Tucumán para visitar a su familia.

Luego, Rojas compartió otra foto junto a sus amigas y su hija Esperanza, en la que también se la puede ver a Vigna disfrutando de los festejos de fin de año. "Las chicas superpoderosas", resaltó la modelo y conductora.