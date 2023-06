“Ellos me dan amor”: la frase de Indiana que hizo estallar a Nicole y terminó con una denuncia

La noticia causó estupor. Indiana Cubero denunció a Nicole Neumann por “maltratos físico y emocional”. La mayor de las hijas que la modelo tuvo con Fabián Cubero cortó todo tipo de relación con ella desde diciembre de 2022, cuando se mudó a la casa que su padre comparte con Micaela Viciconte y dejó de hablarle. La noticia del fin del vínculo madre-hija salió a la luz porque la adolescente dejó de aparecer en las fotos que la modelo publicaba en sus redes sociales.

Finalmente, aunque intentó negarlo por varios medios, la modelo debió aceptar la realidad en público. Poco tiempo antes, Cubero había dicho en una entrevista: "Que cada uno diga lo que quiera. Sinceramente, no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando y lo que está pasando, se está manejando íntimamente y en el Juzgado en donde se tienen que tratar los temas. No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y que ese vínculo gracias a Dios desde que me junté con Mica está intacto con mis tres nenas".

Ahora se supo que la joven denunció a Nicole. La panelista de Intrusos, Maite Peñoñori afirmó: “Nicole le comentó a gente que trabaja con ella que quería correrse el foco mediático porque estaba el tema judicializado con su propia hija. Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana. Y que todo esto tiene un trasfondo económico. Eso es lo que dicen desde el lado de Nicole. Que como hay una deuda que todavía no arreglaron de arreglar, en dólares, que tampoco es tanta, entre Cubero y ella, y siente que todo lo que hace él, Indiana quedándose con él, no tenga que pasar nada de plata a Nicole”.

En tanto, Marcela Tauro relató sobre la denuncia y el fin del vínculo: “En el medio de la pelea se hablan por WhatsApp y por Telegram. Pasan del amor al odio. Una vez Nicole le escribió: ‘Este año cumplís 15. ¿Qué querés que hagamos?’. Como la chica no le contesta porque no quiere tener trato con la madre, la empieza a hostigar”. Y continuó: “Hace pocas semanas, Nicole se le apareció a la nena en el colegio. A Indiana le agarra un ataque de nervios y se complicó todo. Quería ir a verla a la nena. Tuvo que intervenir la directora porque le agarró un ataque y no quería ir con ella, no rindió la materia y faltó tres días porque tenía pánico que le pasar de nuevo”.

Y continuó: Hace 10 días fueron citadas las dos por la Justicia y la nena no fue. Lo que le dijo la Justicia a Nicole fue que empiece terapia y que su terapeuta se tiene que comunicar con el de Indianta. Además hay un montón de fotos en la que la nena se quedó en Mar del Plata, no fue de vacaciones con Nicole nunca más y eso demuestra que ahí se rompió el vínculo”. Y en ese punto, Tauro contó: “Hay un tema del perro… y también hay algo duro que es que Nicole le dejo unos mensajes fuertes a la nena. Y es que Nicole no puede entender que la nena elija a los Cubero. La verdad es esa. Y se lo dice todo el tiempo. En esas grabaciones le dijo: “¿Cómo podés elegirlos si te doy esto, el Iphone y tantas cosas?’”.

Pero hubo más. Según Tauro, la frase que Indiana le dijo a su madre antes de ir a vivir con su padre la hizo estallar de odio: “Ellos me dan amor”. Al parecer, ese día, la menor fue a la casa de su madre para buscar sus pertenencias. Cuando su mamá le preguntó por qué hacía eso, Indiana le contestó con esas cuatro palabras que tenía como referencia a su papá y a Viciconte.

Luego la panelista de Intrusos contó varios detalles más sobre el final de la relación madre e hija: "La habría llevado Cubero hasta ahí. El no entró, obviamente, porque tienen pésima relación. Entró a la casa de Nicole, la nena con dos compañeritas... Nicole estaba en la cocina hasta que la nena empieza a agarrar las cosas. Entra Nicole, la saluda, le pone la mejilla y le empieza a hacer reproches”. Y siguió: "’¿Por qué te vas con esa familia de...?´. Hay frases muy duras que yo no sé si dar o no porque son discriminadoras. En todo el expediente figuras frases fuertes, no sólo tiene que ver con ese encontronazo".