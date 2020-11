Embargo y 10 millones en juego: la furia de Karina La Princesita por el juicio que perdió

El miércoles las redes sociales estallaron de furia, luego de que Karina La Princesita diera a conocer que perdió el primero de cinco juicios contra sus ex productores musicales, los hermanos Pablo y Adrián Serantoni, y sus ex músicos. “Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo éramos empleados de los Serantoni", escribió, furiosa, la artista.

Y sumó: "Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice”. Lo cierto es que en Los Ángeles a la mañana, donde la cantante trabajó como panelista, revelaron que la actual jurado del Cantando 2020 deberá abonar la suma de un millón de pesos como resarcimiento por haber perdido este primer juicio y que, en caso de perder los cuatro restantes, la suma ascendería a los $10 millones.

Según revelaron en el ciclo de El Trece, el duro revés judicial que sufrió en esta oportunidad se debe una demanda laboral de un ex músico suyo, luego de que la artista incumpliera un contrato que había firmado años atrás y que tenía una duración de 13 años. "Para colmo, se presume que los otros cuatro juicios van a tener el mismo resultado, y son por el mismo dinero", remarcaron Ángel de Brito y su panelista Maite Peñoñori.

De acuerdo a estos datos, el juicio que perdió ayer la obligará a abonar "un millón de pesos". "También le tiene que pagar 5 millones de pesos a los hermanos Serantoni por un contrato que firmó y que después lo terminó antes de tiempo", agregó la panelista. El contrato que firmó Karina "era por 13 años y lo hizo cuando recién empezaba. Cuando se puso de novia con Sergio "Kun" Agüero, ella se desligó.

Sin ir más lejos, dejó de trabajar con los Serantoni cuando aún le faltaban tres años de contrato. "Por eso les tiene que pagar esos cinco millones, ellos la tienen embargada y ella les va pagando en cuotas. Por eso dice que trabaja gratis", señalaron, mientras que De Brito, sumó: "Evidentemente, Karina pudo haber cometido errores y quizás haya estado mal asesorada".

El conductor explicó que las cifras son impactantes y llaman mucho la atención, aunque aclaró que por algo la justicia falló en contra de la cantante. El conflicto entre Karina La Princesita y los hermanos Serantoni, productores del ciclo Pasión de sábado (América), que la lanzó a la fama, viene de larga data. Más precisamente, se originó en 2013, cuando ella decidió que dejaran de representarla.

Furiosa, la jurado del Cantando 2020 escribió: "Y un aplauso a los cagones de los músicos, que me lo hicieron a mí y no a quien corresponde, sabiendo cómo eran las cosas en realidad. Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quién (sic) corno son. ¡Todo vuelve! La plata, Dios sabe en qué la usarán. Ojalá sea de bendición". Actualmente Karina tiene trabado un embargo y parte de su sueldo va a una cuenta judicial.

Según explicó la propia Karina, en 2012 rompió el contrato con esa productora de los hermanos Serantoni y entonces empezaron los problemas. "Vengo renegando desde hace un tiempo con esto. No soy desagradecida, tengo códigos y no hablo hasta que no es necesario. Quiero que sepan la verdad, no voy a Pasión de sábado (programa de América que producen los Serantoni) porque tengo problemas desde hace años", contó.

Y siguió: "Me dieron una posibilidad, pero no hicieron las cosas bien y me fui de la productora y de quienes eran mis empleadores. Algunos de los músicos me denunciaron a mí y me hicieron juicio. Me llama la atención porque yo, como ellos, cobraba en negro y lo mismo. Que me hagan el juicio a mí si quieren, pero no sólo a mí. A la Justicia no le importa quién es el verdadero responsable".

"Tengo que pagar una suma muy grande y tengo cuatro juicios más de cuatro cagones que me hacen un juicio a mí, que era la única mujer en ese momento, y no a los responsables. Mi novio de entonces (Sergio "el Kun" Agüero) me abrió los ojos y me hizo ver que no estaba bien lo que pasaba. Diez años trabajé con los Serantoni, y es un montón. Y cuando me fui tuve que pagarles cinco millones de pesos que no tenía", explicó.

Siempre según sus dichos, Karina nunca quiso que el delantero se haga responsable de saldar la deuda con los productores y aclaró: "No quería que mi novio pagara algo que no correspondía. Así que todavía hoy estoy pagando por rescindir el contrato. Me quedaban tres años más de un contrato que me habían obligado a firmar. Era una nena enfrentándome a empresarios, no me dejaron poner un abogado que me ayudara".

Según detalló, por aquel entonces terminaba "llorando y firmando" un contrato que no quería firmar y sintiéndose "culpable" porque había desconfiado de ellos. "Todo vuelve, deseo que la plata les sea de bendición. Seguiré laburando gratis como hace mucho que lo hago para pagar esos cinco millones. Los Serantoni se lavaron las manos y los músicos dijeron que yo era la empleadora y no es cierto: yo peleaba por ellos", señaló.

Al final, De Brito pasó un audio del músico que le ganó el juicio a Karina. "Sé la clase de persona que es Karina y se comportó muy mal con nosotros. Nunca tuve problemas con nadie, pero ella se portó mal y dejó tirados a los músicos y se armó otra banda. Se quedó con dos músicos que también le habían iniciado juicio y los convenció para que se lo hagan a los Serantoni. Pero yo con ellos nunca tuve nada, sé quiénes son".