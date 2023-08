Emilia Mernes confesó que sufrió bullying durante años: "Me humillaron muchísimo"

Es cierto que para cumplir metas, sueños y proyectos no todo el camino es de color rosa sino que los obstáculos también dirán presentes. Así lo constató Emilia Mernes, que comenzó en castings y modelando cuando era adolescente para “saltar un trampolín” que la llevara a cumplir el deseo de su vida: ser cantante. Aunque para eso, debió afrontarse con el bullying y perder amistades que consideraba cercanas, algo que le generó un gran dolor.

Cuando tenía 15 tomó la decisión de empezar a realizar casting de modelaje para ser la cara de diversas marcas de ropa y publicidades, para así poder dar con lo que siempre buscó que era la música. En la búsqueda de su sueño, logró ambas cosas. Comenzó siendo modelo de 47 Street y con el correr de los años, empezó a entablar un camino dentro de la música formando parte de la banda de cumbia Rombai, en el cual compartía grupo con quien era su pareja en el momento. Ahora, tiene casi 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y una lista singles que se convirtieron en éxitos mundiales.

Pero sin dudas que para poder llegar a ser hoy una de las estrellas de la música urbana, lo que más le costó fue su adolescencia y el trato con sus compañeras en el colegio, que envidaban su presente. “Me humillaron muchísimo”, contó en un podcast llamado “Creativo”. A la vez, argumentó por qué sintió que le hicieron bullying y la decepción por parte de quienes creía que eran sus amigas, que finalmente terminaron traicionándola por la espalda.

“Muchas chicas de mi curso habían hecho el casting para presentarse en 47 Street y no quedaron. Al yo quedar en el concurso, a ellas no les gustó ni tampoco les gustaba el hecho de que llamaba la atención. Entonces me empezaron a dejar de lado y me humillaron muchísimo en lo que fue la etapa del colegio”, comenzó contando.

A la vez, determinó que todo aquello que sufrió lo pudo identificar con la palabra “bullying” y que al día de hoy, no le “entra en la cabeza” la crueldad de las personas para exponer y hacer sentir a otras de cierta manera. “Por supuesto no está justificado y no quiero quedar como ‘le hacían bullying por linda’ porque cualquier bullying es horrible. Cualquiera. En general o ser distinto ya es como propenso a que te bullyneen y eso es horrible”, manifestó.

“Yo iba a los cumpleaños de 15 queriendo ser la Emilia de siempre pensando que mis amigas eran mis amigas cuando en realidad no lo eran. Yo iba al baño y ellas me sacaban una foto abajo del baño mientas hacía pis y lo subían a Facebook. Y eso es horrible ¿Por qué tanta crueldad? En qué cabeza cabe…”, contó lamentándose por lo vivido.

Sin embargo, dejó en claro que todo lo que ella sufrió, sabía que era porque sus amigas querían su lugar y no por ser una mala persona. Aun así, constató que nunca pensó en dejar de hacer lo que a ella le gustaba porque consideraba que toda la experiencia, lo vivido y el hecho de poder mostrarse cada vez más en público, la iba ayudar para ser el puntapié en su carrera musical que todavía no había empezado.

“Yo no me consideraba una mala compañera, yo simplemente estaba viviendo un sueño que para mí era un trampolín para mi música y de todas maneras, era un disfrute para mí y no quería dejar de hacer lo que hacía porque algunas personas no les guste”, expresó y agregó: “Yo seguí adelante, yo siempre tuve mucho carácter y eso no dejé que a mí me opaque o encerrarme en mi casa, muchos casos sí sucede que no queres salir más a la calle o que terminan en casos mucho peores”.

Lo cierto es que después de haber tenido que pasar por aquellos momentos en su adolescencia, finalmente salió el sol y a sus 26 años de edad se encuentra siendo una de las artistas más escuchadas de Argentina. Además, el 31 de mayo de 2022 lanzó su primer álbum y una de las canciones fue dedicada justamente para todos aquellos que la quisieron apagar cuando recién estaba empezando su carrera como modelo y cantante. “Para los que dijeron que yo no brillaría y ahora no me apagan ni de noche ni de día”, comienza la primera estrofa de la canción.

Pero esa no fue la única parte de la letra que le dedicó la actual novia de Duki a la gente de su pasado. Otra de las estrofas, dice: “Un saludo para los que me apuntaron con el dedo. Nadie es mejor que nadie no sé qué se creyeron; disfruten de su vida en par de años nos vemos para cuando estén nublados y presos por su ego”.

Y de esa manera es como lo demuestra hoy en día la bailarina, que demuestra mediante sus redes sociales con quiénes elige rodearse: los traperos de Argentina, músicos de la movida urbana y reggaetón y sus más allegados oriundos de Entre Ríos, en dónde ella se crió.