Emilia Mernes, el voto que condenó a Mora en GH y su relación con el Duki: "Es un poquito torpe"

Llantos y nerviosismo. “Quería que se vaya Agustín, no que queden ellos dos en placa”, dijo Lucila Villar, la Tora, al borde de las lágrimas. La gala de eliminación de la casa de Gran Hermano fue un huracán de emociones: festejos y mucha alegría por un lado, tristeza y un sentimiento de soledad por el otro. El que menos votos negativos recibió de parte del público fue Alfa, que obtuvo solo el 6,72 % en ese primer corte de la noche. De esta manera, pudo desarmar su valija. “Le quiero agradecer a toda la gente que está afuera”, dijo. El segundo fue precisamente Agustín, con el 9,93 % de los votos. “Estoy recontra contento de sentir el apoyo de la gente”, dijo el muchacho.

De esta manera, quedaron en el duelo Mora y Juan. Minutos más tarde, Santiago del Moro anunció que la nueva eliminada del reality era Mora, que había recibido el 60,07 % de los votos frente al 39,93 % de Juan. a partir de ahí, el nombre de la ahora ex hermanita se multiplicó en las redes sociales junto al de, nada más ni nada menos, Emilia Mernes, quien horas antes había pedido ante miles de personas su eliminación. ¿Qué pasó?

Por primera vez en Montevideo, se llevó a cabo una nueva edición del Festival America Rockstars donde estuvo como invitada, el sábado, un día antes de la eliminación, la propia Emilia. Allí la cantante recordó sus inicios en la ciudad de Nogoyá, habló de su relación y, consultada sobre el reality, no solo dio el nombre de su participante favorito sino que además se había aventurado a dar como eliminada a Mora, algo que finalmente terminó ocurriendo.

La artista fue entrevistada por Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, el equipo de Nadie dice nada (Luzu TV), y ante la consulta sobre si estaba mirando Gran Hermano, respondió: "Obvio, si, si. ¡Estoy mirando! Te veo ahí en el debate y estoy full enganchada". En ese momento, Occhiato le preguntó quién era su personaje favorito y la cantante no lo dudó: "Juli Poggio. Encima le gusta mis canciones, es una capa".

Hasta ahí, todo bien. Pero segundos después, Emilia -dueña de 6.3 millones de seguidores solamente en Instagram, por ejemplo- terminó de decretar la suerte de Mora con una muy contundente frase: "Este finde creo que se va Mora para mi, ¿no?". El público presente estalló de euforia tras los dichos de la artistas y los verdaderos fanáticos del reality comprendieron que la suerte de Mora ya estaba echada.

Durante la entrevista, Emilia habló de todo: su pasado, su presente y de su relación con el Duki. “Siento que mi historia puede ser un ejemplo para gente que estaba igual que yo. Siempre soñaba con esto que estoy viviendo, pero lo veía re lejano por ser de una ciudad tan pequeña”, relató Emilia y aclaró que pospuso sus "sueños" para estudiar "literatura”. Algo que -aclaró- duró seis meses porque le costaba mucho la gramática y se hacía más difícil solventar los gastos.

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre su relación con el Duki: “Es un amor, estoy super enamorada. Siempre tengo a mi osito que me acompaña. Nuestras citas con Duki son estar en casa, ya que no estamos nunca, y ver una serie, comer algo rico. Yo cocino. En septiembre, me tenía que despertar temprano para el Movistar Arena. Y él es bastante ruidoso y es un poquito torpe. Es muy noctámbulo, vive de noche", contó.

Y sentenció: "Va y abre el cajón, cierra el cajón. Bueno, a eso ya me adapté. Pero juega al Valorant (un videojuego) a las tres de la mañana y grita, porque se enoja. Entonces, le dije ‘mi amor, viste... como que...Está tan metido en el juego que se olvida que uno tiene que madrugar".