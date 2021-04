Emoción en MasterChef: Gastón Dalmau recordó la enfermedad que sufrió a los tres años

Todo había salido bien para Gastón Dalmau en una nueva emisión de MasterChef Celebrity. Era una noche brillante para, aunque sus alfajores marplatenses no lo salvaron de la gala de eliminación del domingo, el actor recibió buenas devoluciones por parte los tres jurados. Antes de eso, el actor dijo: “Hoy estoy muy contento. Yo los veo, los tengo acá, quedaron muy bien. Estoy muy orgulloso de estos alfajores”.

Dalmau emocionó a todos.

Al probarlos, Donato de Santis dijo: “Perfila como un intento bien por ahora”. Luego Germán Martitegui comparó lo hecho por Dalmau con el alfajor que servía como guía para todos los cocineros y el resto de los participantes destacó el parecido logrado por el actor respecto al original. Hubo aplausos y gritos.

Después, Damián Betular probó el alfajor y le dijo al actor: “Gastón, tengo dudas. ¿Cocinaste esto vos solo?”, preguntó retóricamente el De Santis. “Te desplazaste muy muy bien, me encantó”. Dalmau sonrió de alegría. “Yo soy muy específico con el alfajor”, agregó luego Martitegui.

“A mí me gusta mucho cuando el límite entre la galleta y el dulce de leche no se ve, y acá está. Es muy difícil que pase, así que estoy muy sorprendido. Ese gusto a naranja es lo que le da ese sabor a Mar del Plata”, aseguró el chef, quien dijo que vería una película comiendo esos alfajores acompañados de un vaso de leche.

“Es muy gratificante para nosotros ver a alguien que la pase tan bien cocinando como la pasaste hoy cocinando. Esa actitud ayuda mucho y vas a brillar como brillaste hoy”, agregó Betular enseguida. Y se sumó el conductor Santiago del Moro a la charla. “¿Qué te pasa por el cuerpo Gastón cuando te dicen esas cosas tan lindas?”, preguntó luego el conductor.

Gastón de chiquito.

De inmediato, Dalmau y se quebró al hablar. "A los tres años me agarró una enfermedad complicada y eso hizo que mi vida se basase en darle para adelante, siempre lucharla y disfrutar. No me importa si me salvo, con esta devolución ya está. Eso es lo importante", afirmó el actor, entre lágrimas frente al jurado.

Pero, ¿qué es lo que sufrió el actor cuando era un niño? Dalmau sufrió una síndrome nefrótico renal cuando tenía tres años, por lo que tuvo que atravesar varios procedimientos médicos hasta lograr recuperarse por completo. "Fue una enfermedad complicada que me hizo ser muy malcriado", contó hace un tiempo en diálogo con Clarín.

Años atrás, en El lado B, su mamá recordó cómo empezó la enfermedad: "Se empezó a hinchar de golpe. Los pies, las piernitas, la cara. Se podía morir”. Y él agregó: “Estábamos de viaje en Buenos Aires y notaron que yo no me sentía bien. Me tocaban cualquier parte del cuerpo y me dolía, me quejaba. Me marcó, marcó un poco mi infancia. Iba a los cumpleaños de mis amigos y tenía que llevarme comida especial, no podía comer papas fritas o esas cosas que para algunos era normal pero para mí no”. Por suerte, con el tiempo se curó. Y hoy disfruta de un presente como chef en el reality de cocina.