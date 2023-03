Empapada en brillos y con Damián Betular: de qué trata la nueva canción de Lali

Indiscutidamente Lali Espósito es una de las artistas argentinas más escuchadas no solo en el país, sino también en el exterior. En el marco del próximo show que dará la cantante en Vélez, que será el 4 de marzo, este jueves salió “Brishito”, su nueva canción que tiene a Damian Betular como la estrella del videoclip.

La creadora de Disciplina se convirtió en los últimos días en la primera mujer que llenará el estadio Vélez, que cuenta con una capacidad para 49.540 personas. No solo la joven agotó rápidamente las entradas para dicho show, sino que cabe recordar que en el 2022 la cantante estuvo, con localidades agotadas, en el Luna Park y en el Movistar Arena.

Si bien el Disciplina Tour dejó la vara muy alta no solo en sus nuevas canciones sino también en sus shows, la joven no tardó en superarse. En el videoclip de Brishito, Lali deslumbró con una coreografía excepcional acompañada de sus bailarines y de diversos cambios de look que prendieron fuego la pantalla.

La nueva canción de la protagonista de Sky Rojo continúa con el estilo que viene plasmando en todos sus proyectos: ser una diva y romper con ya impuesto por la sociedad. Quién aprovechó para figurar en el lanzamiento de la canción, y de paso saludar y felicitar a Lali, fue Moria Casan.

Una cuenta de Twitter, subió un video de la vedette bailando con un traje lleno de brillos, y la ex jurado ed Showmatch no solo lo festejó sino que además ovacionó a Espósito: “Amooo mis brishoss y todo lo de LALI”. Por su parte, Lali le contestó a la morocha, y le expresó su cariño mientras hizo referencia a una célebre y famosa frase de su personaje en Showmatch: “Te amo for ever #QuienesSon”.

“Es de las primeras canciones que hice para este álbum. Es de la época de Disciplina. Estuve buscando el momento perfecto para sacarla y creo que es ahora. Esta canción define mucho al disco. Es un chiste irónico a la joyería y la chulería”, confirmó Lali en un video mientras reveló que aún faltan salir otros temas.

Brishito - Letra completa

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-

La roca más big (big), la más brillosa (Yeah)

Pesada, de oro, dame esa joya

Apúrate (Yeah), ponela en mis dedos

Las cosas se prueban una vez



Me puse golosa (Yeah), quiero el azúcar (Oh)

Cristales brutales, hoy sos mi sugar

La puedo comprar (Yeah), pero no (No)

Comprala (Yeah), pagala, dámela vos (Vos)



Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (¿Qué?)

Cómprame un brillito, co-cómpramе un brillito (Ajá)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Wuh)

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-

Cómpramе un brillito, co-cómprame un brillito (Yeah)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Dame)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Yeah)

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-



Un brillito porque vine hasta acá

Lo merezco así que vos gatillá

Regalito antes de la navida'

Yo lo valgo, así que ra-ta-ta-ta

Las cosas más caras, diamantes, ocho karat

No lo necesito pero es tan bonito

Que a vos te preocupe tenerme en las nubes

Así que cómprame un brillito

La puedo comprar (Yeah), pero no (No)

Comprala (Yeah), pagala, dámela vos (Vos)



Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (¿Qué?)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Ajá)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Wuh)

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Yeah)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Dame)

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito (Yeah)

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-



Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-