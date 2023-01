"Empecé el año como el...": Icardi en modo "cartonero de redes" y el estallido de Wanda

¿Es o se hace? Ni el cambio de año logró que Mauro Icardi asumiera la decisión de Wanda Nara de dar por terminado su matrimonio de más de siete años, después de que las esquirlas del affaire que el futbolista mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez terminaran de dinamitar el vínculo entre los padres de Francesca e Isabella. El desesperado manotazo de ahogado desde Turquía y la revancha final de la empresaria.

Pese a que el plan original era viajar al Reino Unido para que Valentino, Constantino y Benedicto recibieran el año nuevo con Maxi López, lo cierto es que Wanda y su ex marido llegaron un acuerdo y la empresaria logró extender por unos días más sus vacaciones en Punta del Este. Icardi no sólo se perdió la posibilidad de celebrar la Navidad junto a sus hijas: recibió el 2023 solo en Estambul, acompañado por su padre y lejos de su familia.

Atento a cada una de las publicaciones de su ex mujer, el delantero volvió a sorprender al dedicarle a Wanda un dulce mensaje de año nuevo, en el que volvió a dar a entender que la pareja se había reconciliado. "Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba, porque fue cuando más fuerte me hice; porque fue cuando más confié en mí mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo", arrancó Icardi.

"Querido 2023, te recibo con lo más lindo que tengo en mi vida: mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y cinco hermosos niños. Deseo que la vida nos soga dando salud, amor, paz, felicidad y muchos éxitos", cerró el futbolista, al tiempo que acompañó el posteo con una foto en la que se la puede ver a Wanda junto a todos su hijos.

Pese a que con sus palabras dio a entender que se encontraba en Punta del Este junto a Wanda, lo cierto es que Icardi le robó una de las fotos que la empresaria subió de su cena en el exclusivo parador Casa Mar escoltada por todos sus hijos. "Feliz 2023 para todos, les deseamos lo más hermoso a todos. Terminando el año con lo más lindo de mi vida", escribió la empresaria en clara alusión a sus cinco hijos y sin mención alguna a su ex marido.

El posteo de Icardi hizo estallar una vez más el teléfono de la empresaria, quien no tardó en manifestarle su bronca por el mentiroso posteo que el futbolista publicó desde Europa. Luego de la pelea y pese a que su grupo de amigos decidió recibir el 2023 en un boliche, Wanda optó por quedarse en el hotel y durmió con su hija menor, Isabella.

"Nada más lindo que empezar el año rodeados de naturaleza", publicó la rubia en una de sus historias y compartió el paisaje del jardín con vista al mar del lujoso completo de departamentos hotel en el que se hospeda. Luego, se mostró junto a su hija menor, quien anunció que su hermana mayor, Francesca, iba a desfilar esa misma noche en un evento conducido por su madre, claro.

Ni lenta, ni perezosa; Wanda apeló a la picardía para enviarle otro mensaje a Icardi. "Bueno, quiero contarles que acá estoy con mi hija. Todos mis amigos salieron después de las doce a bailar y yo, ¿qué hice?", se preguntó frente a cámara. "Te quedaste a dormir conmigo", le respondió Isabella. Entre risas, Wanda disparó: "O sea... empecé el año para la miércoles".

Tras el desaire de su mujer, Icardi decidió borrar la publicación de su feed. Pero eso no es todo. Por la noche, cuando la empresaria compartió videos y fotos del debut de Francesca en Punta del Este, Icardi se habría encontrado con un impedimento. ¿Wanda lo bloqueó? Lo cierto es que el deportista debió repostear una foto de su hija publicada por un perfil de un fan de la familia y no pudo hacer lo mismo con las historias que sí publicó la empresaria desde el lugar.