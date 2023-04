Empezó la división de bienes: cuánto cuesta y cómo es la mansión que Shakira y Piqué pusieron a la venta

Shakira y Gerard Piqué son dos grandes figuras que siempre darán que hablar. En su momento fue por su relación, sus hijos, luego la separación, la supuesta infidelidad de parte de él, la canción que le dedicó ella que fue se convirtió en un hit total, después llegó la mudanza de ella hacia Estados Unidos y ahora, el nuevo capítulo se llama: la venta de la casa.

Luego de 12 años de matrimonio y dos hijos, la cantante y el ex futbolista decidieron ponerle final a su relación. Ya separados y cada uno viviendo en diferentes países, llegó el momento de poner a la venta la casa que adquirieron en el 2012 y que hoy se encuentra desalojada, ya que ella se mudó con los niños y él con su nueva novia, Clara Chía.

La propiedad en cuestión, está ubicada en Barcelona, más precisamente en Esplugues de Llobregat, y en su momento, la pareja la adquirió por 4.8 millones de dólares pero, al día de hoy, tanto por la inflación como por las múltiples modificaciones que le hicieron desde el día que llegaron, la casa está a la venta por 14 millones de euros.

La tarifa se volvió tan elevada, no sólo por todos los cambios, sino también porque se trata de una lujosa mansión que cuenta con una cancha de tenis, parque, piscina con cascada, tres salones comedores, una sala de estar gigante, amplia terraza descubierta y una cocina gigante con una magnífica isla que también oficia de punto de reunión. Lo cual lo hace un lugar verdaderamente soñado para vivir.

Si bien era un hecho que en algún momento esa vivienda se pusiera a la venta, ya que quienes vivían allí ahora se encuentran en distintos hogares sin intenciones de regresar, lo que no se esperaba era el anuncio que le hizo el padre de Piqué, Johan Piqué, a la cantante latinoamericana, el cual le mandó una carta antes de que se mudara a Miami, pidiéndole que desalojara la mansión en un plazo máximo que vencía el 30 de abril.

Después de haber trascendido esa noticia, se dio a conocer que la vivienda se encuentra a nombre de una empresa que, justamente, comanda el padre del ex Barcelona, llamada BCN Two & Two SL. Sobre esto, el periodista Jordi Martin, accedió a las escrituras de la casa y comentó cuál es la situación actual y por qué el padre es dueño del hogar donde vivía el matrimonio.

“Tuve acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa, porque en 2012 la compran Piqué y Shakira a nombre de una corporación registrada en Barcelona, pero a día de hoy en esa compañía ya solo salen Piqué y su papá. Shakira ya no sale”, advirtió.