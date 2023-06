“Empieza el camino al trasplante”: internaron a Silvina Luna en el Hospital Italiano

La vida de Silvina Luna cambió radicalmente cuando ingresó a la clínica del famoso cirujano Aníbal Lotocki. Las pasarelas y los eventos a los que solía asistir con una impecable sonrisa, se transformaron en visitas diarias a los hospitales y a la sala de diálisis debido a que su salud se fue deteriorando con el paso del tiempo.

El lunes, la modelo reapareció en Instagram y habló sobre su ausencia en la red social. “Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano, desde el jueves estoy internada y seguro mañana ya me voy a casa”, comenzó relatando la ex participante de Gran Hermano con una cofia en su cabeza.

“Vine porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos”, le contó con alegría a sus seguidores, al mismo tiempo que explicaba que debía permanecer internada para saber si podía tolerar las dosis.

“Por ahora viene todo perfecto. Estoy contenta, ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada que es el camino hacia combatir esta bacteria e ir camino al trasplante”, dijo Silvina y al terminar, agradeció a todos por las oraciones y las muestras de cariño.

En febrero de este año se dio a conocer que los riñones de la modelo dejaron de funcionar, por eso fue integrada a la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Impulsa (INCUCAI). Según trascendió, Luna debe realizarse, tres veces por semana, cuatro horas diarias, diálisis por sus problemas de riñón. “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida", explicó, sentada en el living de LAM.

En 2010, la modelo se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto en su cuerpo. Esto le provocó una serie de lesiones hasta el punto que necesita de un tratamiento para “seguir viviendo”.

Hace pocos días, Silvina Luna contó desde hace un año que tiene esa bacteria y aclaró: "Hasta que no lo resuelva eso, no me puedo trasplantar. La detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos. Son unas bacterias resistentes”.

A causa del metacrilato, la famosa empezó a tener una disfunción en sus riñones. Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel de sangre del calcio lo que le ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace más de nueve años, y además, es internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación.

En febrero del 2022, el cirujano plástico Anibal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes. El Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que ocasionadas a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.