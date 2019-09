En cadena: escracharon a Brancatelli en Miami y Duggan "mandó al frente" a la mujer que lo hizo

El periodista Diego Brancatelli fue escrachado por una argentina con la que se se cruzó en Miami. La mujer lo filmó comprando en un supermercado de la ciudad norteamericana y lo increpó por la supuesta contradicción ente su ideología y su elección para vacacionar.

Insultos y acoso contra Brancatelli en Miami

"Te gusta 'yanquilandia', pero después vas y la defendés a Cristina", señaló la mujer. "Y acá no podés patotear a nadie, ¿no? Como lo harías en la Argentina". El periodista se mantuvo en silenció y sólo le preguntó por qué lo filmaba.

Paralelamente, Pablo Duggan reveló en Twitter el nombre completo de la mujer que escrachó a Brancatelli y además compartió su foto en redes. "Flo F…. es la mujer que cree que Brancatelli no puede ir con su familia donde quiere. Qué horror lo que hicieron con él y su familia. No se puede ser tan miserable y tan imbécil. Diego es un gran tipo y no se merece eso. ¿Desde cuándo es un delito opinar?", expresó el periodista.

Brancatelli le respondió señalando que, tanto la mujer que lo filmó como la que subió el video a redes, son "toda tropa anti K. En redes ponen candados o nombres falsos. Te avanzan con celulares grabando, te dicen que podes hacer y qué no. El odio y la cobardía en persona".

"Es una estupidez"

En diálogo con el diario Clarín, mientras tanto, el periodista intentó minimizar el hecho asegurando que está "bien" y "feliz" vacacionando con su esposa (la movilera Cecilia Insinga) y sus hijos Luca y Valentín.

Contar quién hizo un escrache no es un escrache, es una noticia. Ella eligió convertirse en noticia. En cambio, @diegobranca no hizo nada, fue víctima de un hostigamiento nefasto. Dar a conocer las historias es el trabajo nuestro de cada día. Nada nuevo. — Pablo Duggan (@pabloduggan) September 1, 2019

"Uno puede viajar al país que quiere, vivimos en libertad. Más aún cuando no soy funcionario público. ¿Estamos locos? Somos una pareja de periodistas que trabajamos para empresas privadas, ni deberíamos aclararlo", agregó. "Es una estupidez creer que por ser kirchnerista o crítico de este gobierno nefasto uno no puede salir del país. Ser nacional y popular es defender los intereses de la patria y defender a los que menos tienen. A mí por suerte me va bien desde hace bastante pero sería muy egoísta preocuparme solo por mi situación".

Persecución

Brancatelli relató que la mujer que lo escrachó lo acechó por todo el supermercado intentando sacarle algún tipo de expresión violenta. "Me abordó grabando, me persiguió por todo el local buscando mi reacción, mi agresión. Y ahí sí hacerme quedar como un violento y un patotero", recordó.

Esa lo subió.

Flo fue la que me hostigó.

Toda tropa antiK.

En redes ponen candados o nombres falsos.

Te avanzan con celulares grabando

Te dicen que podes hacer y que no.

El odio y la cobardía en persona — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 1, 2019

"Me dijo de todo, todo tipo de barbaridades. Me grababa, me seguía, me iba a otra góndola y aparecía. Estaba muy mal. Yo no le contesté nunca. A las personas desequilibradas y maleducadas hay que ignorarlas. La indiferencia les duele", agregó el periodista. "Te digo más, esto perjudica al gobierno. Escrachando e insultando a un periodista con su mujer y sus dos bebés. Es lo que no quiere la gente, y cada vez están peor".