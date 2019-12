En casa de Zaira Nara y a escondidas: la bizarra manera en la que Paula Chaves se enteró de su embarazo

¡Insólito! Paula Chaves confirmó que espera una nena y reveló cómo fue el extraño momento en el que se hizo el test de embarazo. El rol que ocupó su amiga Zaira Nara y la desopilante manera en la que se lo contó a su marido, el actor Pedro Alfonso.

"Fue después de un almuerzo en la casa de Zaira, en el que no hice más que separar la comida en mi plato. Me miró y me dijo: 'Amiga, vos tenés algo. Acompañame que me sobró un test de embarazo del gordo'. Dejamos a Balta y a Malenka con la niñera y huimos con disimulo. Mientras subíamos yo repetía: '¡Imaginás mal! Es imposible. Hace algunos días me hice hasta análisis de sangre y todo fue negativo. ¡Ya está, no voy a ser la loca de las pruebas!", recordó la modelo en diálogo con la revista Gente.

Encerradas en el baño, Paula procedió a hacerse la prueba de embarazo. "Le pregunté: 'La primera línea indica que está bien hecho, ¿no?'. Y cuando levanté la mirada, le veo la cara: 'No...'. Vuelvo a mirar el test y apareció la segunda línea. Todo fue muy bizarro: las dos, sentadas en el piso, abrazadas en el baño. No pude creerlo", reconoció.

Lo primero que pensó fue: "¡¿Cómo hago con tres pibes?!". "No aguanté ni treinta segundos y lo llamé a Pedro vía FaceTime. Estaba saliendo de un ensayo. Y viste lo expresivo que es (asegura con ironía). Abrió la cámara y me vio con el test en la mano. Quedó en shock, porque no estábamos buscando. Aunque uno es grande y sabe lo que hace. Queríamos un tercer hijo. Pero soy lo más irregular del mundo y nunca supe calcular con fechas. Fue de repente, cuando nos relajamos, quedé. Como siempre digo, es Dios el que decide".

Pese a que intentaron mantenerlo en secreto, la información trascendió y los medios llevaron el embarazo a sus titulares. "Hubiésemos querido sostener hasta estar listos de contárselo a Olivia y Baltazar. Pero alguien lo contó en la tele. Cuando todos comenzaron a escribirme entré en pánico. Fui corriendo al colegio de Oli para retirarla. Me paranoiqueé con que alguna maestra o mamá le dijera que iba a tener un hermanito. Me moría si se enteraba de la noticia de alguien que no fuésemos Pedro y yo. Al llegar, hablé con la directora y tanteé el terreno para el día siguiente. Sólo pedí discreción".

"Nadie tiene en cuenta qué puede ocasionar tirando este tipo de 'primicias'. Ese es el lado negro de la exposición que insume mi carrera. Jamás pude anunciar un embarazo cuando quise", se lamentó. El momento elegido para hablar con sus dos hijos fue Navidad. "El primer punto de la carta a Papá Noel que hicimos con Oli fue 'un bebé de verdad'. Ella se refería a los new born, los que parecen reales. Y el mejor remate fue contarles la novedad. Nos reunimos los cuatro frente al celular e hicimos un video selfie. Oli se emocionó: '¡Claro, mami; yo no le aclaré a Papá Noel que quería un bebé de verdad, pero de mentira'".

"Me levanté la remera y no podía creerlos: '¡Es en serio! Entonces no estabas gorda!'. Porque cada vez que me veían la panza se ilusionaban y yo les explicaba: 'No, es que mami no está muy en forma'. Y, mientras, en ese momento mágico dando la mejor de las noticias, Baltazar estaba obsesionado con un frisbee que había colgado en un mueble y que detectó en la pantalla. Se pasó el video emotivo diciendo: 'Papi, frisbee, allá'".