En el departamento de Coppola y a escondidas: Graciela Alfano contó detalles de su romance con Maradona

Graciela Alfano empezó esta semana a ser integrante del equipo de panelistas del programa Los ángeles de la mañana, y desde que volvió a la TV, la rubia no deja de sorprender con sus anécdotas e historias. Luego de pedirle disculpas a Aníbal Pachano por una vieja pelea, en las últimas horas la ex vedette abrió un nuevo frente de conflicto, cuando contó al aire que había tenido un romance con Diego Maradona.

Aunque la rubia aseguró que mantuvieron varios encuentros con el ex futbolista, en su relato confesó que la primera vez que tuvieron sexo fue en el año 1995, cuando el astro del fútbol estaba casado con Claudia Villafañe. "¿Si estaba con Claudia? Ya sabemos que todos somos cornudos. Yo no me siento nada culpable. Es un problema de él con su mujer y su familia", aseguró Alfano luego de que su compañera Yanina Latorre le preguntara por la infidelidad.

Todo comenzó esta mañana, cuando en el programa hablaban de Maradona, y la rubia aseguró que conocía al deportista desde que ella tenía 14 años. "Mi papá trabajaba en el tribunal de AFA (Asociación del Fútbol Argentino). En ese momento, a él lo llamaban "Maravilla" Maradona. Era impresionante de chiquito", dijo Alfano, quien además agregó que le está muy agradecida al "Diez" porque en una entrevista que brindó a la revista Interviú al llegar a Europa por primera vez, dijo que ella era su actriz argentina preferida.

En medio de todos estos comentarios, la nueva panelista del programa de Ángel de Brito habló de los rumores de romance que hubo entre ellos, y dijo que esa misma entrevista, Maradona negó cualquier tipo de acercamiento, porque la realidad es que el primer encuentro se dio tiempo después.

"Me pareció muy bueno que dijera que no tuvimos un romance, porque había tanto gil que se mentían en romances que no había tenido, y él que era un monstruo que ya pintaba para gigante, me pareció muy bien", aseguró, y dijo que después de mucho tiempo sin verse, la primera vez que se reencontraron fue cuando estuvieron invitados en el programa La biblia y el calefón, el cual estaba a cargo de Jorge Guinzburg.

Según ella, la relación empezó en el año 1995, cuando Maradona volvía a la Argentina para jugar en Boca. "Yo estaba haciendo El Periscopio, él vino de invitado, y a las 2 de la mañana el señor de seguridad me dijo 'está la camioneta con el señor Maradona y un oso gigante que dice te quiero'. Miré por el balcón, que no era un piso alto, y lo veo ahí. Y bajé, ya estaba sin maquillaje. Terminamos en la Plaza San Martín, hablando hasta las 6 y pico de la mañana. Charlamos pero no nos besamos", dijo, y añadió recién tuvieron intimidad cuando Guillermo Coppola les prestó el departamento para que se encontraran sin ser vistos por la prensa.

"Guille Coppola nos prestó la casa porque era difícil pasar desapercibidos. Dijimos:'Todo el mundo dijo que lo hicimos, tenemos que hacerlo'. Nos estábamos perdiendo la mejor parte. Yo la pasé muy bien, brutal. Cuando Diego está en Maradona es tremendo, es difícil, es duro, pero cuando es Diego, te lo comés", aseguró, aunque aclaró que esa no fue la única vez que estuvieron juntos.

Por la fecha en que ocurrió el primer encuentro, Yanina Latorre le preguntó si en ese entonces el futbolista estaba casado con Claudia Villafañe, y sin dudarlo, Alfano le dijo que sí, pero que eso no era su culpa. "Ya sabemos que todos somos cornudos, ya te lo dije ayer (Yanina). Yo no me siento nada culpable. Es un problema de él con su familia", cerró.