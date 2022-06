"En estado crítico y a la espera de un milagro": la salud de "El Noba" y la furia de su familia

Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba", permanece internado en estado crítico en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner de Florencia Varela por el accidente que sufrió la semana pasada cuando fue embestido por un auto cuando manejaba su moto sin casco. La palabra de la familia después de que las redes sociales lo dieran por muerto y el nuevo parte médico.

"Mi hermano está bien. ¿Ustedes entienden la desesperación que me agarró cuando estando acá en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas", disparó la hermana del cantante desde su cuenta de Instagram, después de que se instalara con fuerza la noticia de que había fallecido.

Horas después, el representante de "El Noba" se grabó a la salida del hospital y contó cómo lo vio. "Gente, está hablando todo el mundo; diciendo que Lauti falleció, que esto y que lo otro. Pero su corazón está funcionando todavía. Estamos sí en estado crítico acá en el hospital a la espera de un milagro como ya dijimos, pero bueno. Acá estamos. Su corazón late", precisó Leo Vecchio.

"Recién salgo de verlo. Le puse Tamo Chelo remix para que escuche y estoy más fuerte y más convencido que nunca. Acá firme con el amigo. Es hora de levantarse y demostrar de qué estás hecho. Hasta dormido hacés quilombo", sumó.

La confusión en torno al delicado estado del cantante se dio después de que su propio abogado, Diego Storto, asegurara que los médicos que lo atienden confirmaron la "muerte cerebral", lo que no indica que su corazón haya dejado de latir, pero sí que el cuadro es irreversible.

Al momento, "El Noba" permanece en "estado crítico" con pronóstico reservado y permanece en coma, con asistencia respiratoria mecánica.