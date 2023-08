En "estado crítico" y con "ataques de pánico": cómo sigue el delicado estado de salud de Silvina Luna

El estado de salud de Silvina Luna se complicó durante los últimos días al punto de que tuvo que ser derivada una vez más a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano. “Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, había informado Ángel De Brito.

El periodista de América TV mantiene una constante comunicación con el hermano de la modelo, Ezequiel, quien se encuentra a su lado de manera incondicional desde el pasado 13 de junio, día que la ex Gran Hermano fue internada como consecuencia de una serie de complicaciones en su salud tras haberse sometido a una cirugía en 2011 a manos de Aníbal Lotocki. “Recemos por Silvina”, pidió el conductor de LAM.

Además, consultado por el estado de salud de la actriz, De Brito fue contundente y aclaró: "Su estado es crítico”. “La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”, había contado días atrás Yanina Latorre, quien quedó al mando del ciclo de América durante las vacaciones de De Brito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mediática advirtió que “Ángel es el único periodista que habla con el hermano" y agregó: "Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por si sola o que ponía aceites esenciales en la habitación”. De acuerdo con el conductor, Silvina "tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador".

En ese sentido, resaltó que el aparato digestivo de Silvina "ya no le está funcionando como debería”. "Además de lo informado anoche en LAM, la única novedad es que están tratando una nueva infección vía catéter y sigue sin respirador". "Están intentando no intubarla, por los riesgos que implica", añadió De Brito a través de las redes sociales.

Por otra parte, Pía Shaw explicó que una amiga de la famosa "que la visita mucho" le contó que desde el lunes Silvina, "como viene de varios meses en esta misma situación, ya había empezado con ataques de pánico”. “Además de toda la medicación que estaba tomando, le habían agregado para los ataques de pánico. Esto tiene que ver con que su cabeza no para un segundo porque ella está bien pero físicamente te das cuenta que tu cuerpo no reacciona”, detalló.

Frente a estas devastadores noticias, Ximena Capristo, gran amiga de la modelo, acudió a sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje. "“Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”. "Fuerza y fe", escribió en sus historias de Instagram.

En medio de este triste panorama, María Belén Ludueña informó en el ciclo Poco Correctos que el panorama legal de Aníbal Lotocki podría complicarse en las próximas horas. "Es inminente que el Tribunal de Casación, viendo toda la repercusión que está tomando el caso, deje firme la condena y el futuro de Lotocki cambie. En poco tiempo, Aníbal Lotocki podría ir preso, es inminente", confirmó.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina. Lotocki fue condenado en su momento a cuatro cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

A pesar de esto, como la condena no estaba firme, hasta ese momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico. Después de la internación de Silvina Luna, el fiscal Abraldes, quien llevó adelante la acusación en el juicio, pidió que la inhabilitación de Lotocki se haga efectiva para evitar nuevas víctimas y ahora, los jueces de Casación hicieron lugar a esa solicitud, informaron fuentes judiciales.

Los magistrados consideraron además que "no puede prescindirse de la verificación de una reiteración de hechos lesivos a la salud pública como producto del ejercicio de la profesión, pues, en las particulares circunstancias, la condena impuesta abarca cuatro casos de similares características que, siempre de acuerdo a la decisión recurrida, generaron graves daños a la salud de las pacientes del señor Lotocki".

A pesar de esto, el polémico médico de los famosos insiste y estaría buscando la forma de volver a operar. . “Él dice ‘como la causa no está firme, yo soy inocente’. Quiere seguir operando”, detalló Ludueña. En ese contexto, Estefi Berardi contó que charló con la familia de Silvina vía WhatsApp y leyó al aire lo que le mandaron. “Me dijeron ‘no, ni me digas que encima está pidiendo volver a operar. Es una locura. No sé qué esperan para meterlo preso... Cuando la gordita salga adelante, queremos ocuparnos personalmente de que vaya preso’”, le dijeron, dispuestos a ir con todo en contra de Lotocki.