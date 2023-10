“En la vida no hay tiempo para arrepentirse”: Jésica Cirio habló de Insaurralde y negó el divorcio millonario

La palabra de Jésica Cirio era esperada desde hace 10 días cuando se develó el romance de su ex marido Martín Insaurralde y Sofía Clerici, aunque desde que fue acusada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mucho más. Telefe, la señal en la que trabaja como conductora en La Peña de Morfi, le dio el lugar, y ella aprovechó para desligarse del ex intendente de Lomás de Zamora y alegar tener independencia económica desde que comenzó la relación hace más de 10 años.

"Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso y fue bastante fuerte", fue lo primero que reconoció la modelo ante la pregunta de si conocía de antes el affaire de su ex. "Hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas. Y yo puedo hablar de mí y de mis cosas, mis viajes o mi vida, que es la misma vida que llevaba antes de conocerlo a él", respondió respecto al cronograma de viajes que tiene registrados.

"Yo trabajo desde que soy chiquitita. Siempre me gustó tener independencia. Nunca dejé de trabajar, más allá de que me hace bien", aseguró para confirmar que no sabía de las presuntas malversaciones de fondos del padre de su hija Chloe. La menor también estuvo en el centro de su aparición: "Es lo único que me importa de esto", afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Creo que cualquier mujer que sueña con tener una familia, no disfruta de que eso se rompa y no esté más y a partir de ahí es el proceso que vivo como mujer, de estar expuesta y ser pública", ahondó, sobre lo que significó terminar su matrimonio con Insaurralde.

"Una separación no se da sólo por un motivo, se da por un montón de cosas, se va desgastando. El resto es de público conocimiento. No quiero detallar en nada puntualmente. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y lo que más quiero en el mundo es protegerla y también desterrar cosas que se están diciendo como el arreglo millonario nunca existió", indicó sobre la versión que asegura que Cirio habría recibido 20 millones de dólares como compensación en el divorcio.

Cabe mencionar que, según pudo averiguar BigBang, la conductora y modelo arregló la suma de 5 millones de dólares, una cifra muy alejada a los 20 millones mencionados. "Ni se llegó a charlar esa cifra", reafirmó sobre el supuesto acuerdo, el cual insistió con que no es real, porque todavía no se hizo. "Está en proceso todavía. Ninguna separación se resuelve en un día. Yo me fui en noviembre. En julio firmamos el divorcio", detalló. "Me parece necesario para aclarar todas estas versiones que no son ciertas, que nunca existieron. No es real, estoy para aclarar eso", reveló respecto a su aparición pública. "No existió ese acuerdo, esa cifra, no hay cuenta en Uruguay", volvió a decir.

"En Colombia en el 2014 fallece mi tía, mis sobrinos son muy chiquitos y yo fui al principio a acompañarlos", explicó respecto a los 27 viajes al país caribeño reportados. "Fue duro porque fue bastante traumático para ellos y fui y estuve a disposición. Yo fui mucho sola. No puedo hablar de sus viajes, puedo hablar de los míos", sumó sobre el tema. "Es muy duro, es muy triste, pero por eso estoy acá. Soy una persona que trabaja desde toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo para pedir informes de mi persona y mi vida", reconoció. "Estoy a disposición de lo que sea necesario con respecto a lo contable... de mi persona", agregó.

"Es horrible, chicos. Insisto, tengo una nena chiquita. Hay muchas cosas que me sorprendieron como a ustedes, mi proceso es difícil porque no puedo decir nada", remarcó. "Yo me separé de él y me fui a vivir al departamento que yo tenía de soltera en noviembre. Con él iba y venía a Capital hasta que tuvimos a mi hija", recordó Cirio.

"No son cosas que me corresponda contestar a mí, no es que no te las quiera contestar, no me corresponde", aclaró respecto a las acusaciones de corrupción. "No pasa por callarme o no, pasa porque puedo dar explicaciones sobre mí, hay cosas puntuales que no las sé y no te las puedo dar", añadió.

"Trabajo desde que tengo 10 años. Tengo 38 hoy, y trabajo en los medios. Mi vida fue siempre igual", afirmó respecto a su transparencia. "Yo a los 15 días de parir estaba trabajando y trabajé hasta una semana antes de tenerla a Chloe", ejemplificó respecto a su trayectoria. Ante la insistencia de quién pagaba los gastos de la nena, reveló que Insaurralde "se hace cargo de Chloe", aunque solamente "de su colegio. "La ropa me ocupo yo", aclaró

"Los dos trabajábamos, no te puedo decir con detalle quién compraba un caramelo, quién la milanesa. No había algo puntual, o yo o él resolvíamos", reveló sobre los gastos cotidianos de Chloe cuando todavía estaba en pareja. "Me importa proteger a mi hija. Más allá de todo él es el papá y lo que más quiero es que ella esté bien y salga lo mejor posible de todo esto. Le deseo lo mejor", añadió.

"No sé si cambió", contestó ante la pregunta de si la actividad representativa lo había modificado. "La esencia de él siempre fue la misma, una persona súper familiera. Creo que el trabajo excesivo puede llegar a cambiar un poco. Tal vez también fue por el desgaste de la misma relación y que no nos llevábamos tan bien. Capaz esta independencia que teníamos no colaboró demasiado para que todo siga", sumó Cirio.

"En la vida no estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo, estamos para aprender, para evolucionar, quizás las cosas al principio uno no las entiende y después te cae la ficha. Estamos para crecer. Es todo muy corto", reflexionó cuando le preguntaron sobre si se arrepentía de algo.

El único momento en el cual se quebró fue cuando recordó a los hermanos de Chloe, hijos de Insaurralde con su ex pareja, a quienes identificó como muy presentes y muy amorosos. "No hay nada más hermoso que esos tres hijos que tiene que son grandes compañeros para su hermana", exclamó emocionada. Al mismo tiempo, reveló detalles respecto a su nueva vida. "Yo me separé y estoy conociendo gente, obviamente. Pero nadie tiene un título de novio", aclaró respecto a los rumores que llegaron acerca de que estaría en pareja con el empresario de bienes raíces Elías Piccirillo.

Cirio en ningún momento puso en duda su presencia en La Peña de Morfi, pero reconoció que está preocupada por el costado de influencer con el que trabaja. "Es lo normal, hay marcas que se asustan ante la situación", indicó. "En estos días traté de no estar atenta a las redes, porque fue bastante difícil.. Pero también soy parte de ese medio, tengo que seguir trabajando, necesito seguir trabajando", añadió.

Los rumores acerca de su salida del formato que fundó Gerardo Rozín, se hicieron oír en esos días. A su vez, como pudo saber BigBang ella pidió ir a Telefe Noticias y desde el canal le negaron ese lujo y la mandaron a El Noti de la Gente, que si bien lidera la franja, lo hace 7,5 puntos de rating de promedio y no llega a las mediciones de la otra versión.

"Yo te puedo decir lo que viví en estos 10 años. Estará en sus declaraciones. Yo no te puedo explicar sobre algo de lo que yo no estaba ni casada. Cuando sea necesario explicaré sobre la parte que me toca a mí", fue su respuesta más fuerte ante si conocía el patrimonio real de su ex. "Nunca me imaginé estar en esta situación y estoy a entera disposición de lo que sea necesario. Yo necesito trabajar, amo trabajar y espero que se resuelva lo antes posible", pidió.