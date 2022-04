En medio de la interna familiar de los Fort, Rocío Marengo anunció su embarazo : "Estoy feliz"

Rocío Marengo, que ahora está instalada en Chile y vive su historia de amor con Eduardo Fort, decidió en las últimas horas romper el silencio sobre su vida privada y anunció a través de sus redes sociales que será mamá. Esta maravillosa noticia se da en el marco de la feroz interna familiar que atraviesan los Fort, luego de la trágica muerte de Gustavo Martínez.

El domingo Marengo posteó en su Instagram personal con casi un millón de seguidores: “Gran domingo. Ya en casa. Contesto preguntas”. Inmediatamente una seguidora le consultó: “¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”.

La rubia que sigue en pareja con Eduardo Fort, un hombre de bajo perfil, respondió: “Sí, sí”, sin dar vueltas y a corazón abierto declaró: “En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes “, señaló, aunque sin contar mayores precisiones sobre su maternidad.

“Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”, reveló la actriz en sus redes sociales. Hace semanas en diálogo con Revista Pronto, la ex Bailando por un Sueño afirmó que su bebé llevará su apellido: "¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu (Fort) es mi novio! Y a mi bebé y a mí nos acompañará mientras esté en pareja”, declaró con precisión.

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor. Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie”, aseveró la mediática.