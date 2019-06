No son días fáciles para Fabián Gianola. El actor fue denunciado por Fabiana Meneses y Celina Rucci por acoso sexual y, además, se separó de Nora Kriegshaber, su última pareja. Así lo anunciaron en el ciclo Todas las Tardes, programa que conduce momentáneamente Claribel Medina -ante la ausencia de Maju Lozano- por la pantalla de El Nueve.

A través de un audio, Nora explicó que estuvo de novia desde octubre del año pasado hasta mayo último y que decidió romper el vínculo con el humorista porque, al mismo tiempo, él mantenía una relación sentimental con varias mujeres. “La relación se terminó ahora, hace poquito, porque descubrí que tenía varias relaciones a la vez de la relación que tenía conmigo”, explicó.

Y agregó: “La verdad que no estaba de acuerdo con eso y preferí cortar la relación. La verdad que estoy bastante mal con este tema". Según contaron en el ciclo de El Trece, Nora –además- tomó la decisión de apartarse de Gianola después de hablar con las otras “novias” del humorista.

"Pobre Nora, según ella confió en Fabián y según ella Fabián tenía muchas novias que a su vez se comunicaron con ella, más las denuncias de acoso y demás, hicieron que ella tome la determinación de finalizar la relación", afirmó Lío Pecoraro cuando volvieron al piso.

“Las otras dos mujeres serían empresarias de plata que auspiciarían a su programa de un canal de cable. Una de ellas, una de estas empresarias, tendría una casa de dietética muy importante, y se habría contactado con ella", detalló Mercedes Ninci.

Por otra parte, Fabiana Meneses – quien días atrás acompañada por sus abogados Daniel Omar Herrera y María Laura Berodia presentó su denuncia formal contra Gianola- volvió a referirse al calvario que sufrió y dio más detalles del día en que el humorista se sobrepasó.

“La primera situación fue en Canal 9, durante los sketches que nosotros hacíamos que se llamaba El Kiosquito de Fabián. Mi personaje era la vecina que acosaba al quiosquero. La primera vez que me acosó fue en el estudio 8 de Canal 9, delante de un montón de personas”, recordó.

En diálogo con Pamela a la tarde, sostuvo que esto sucedió mientras los asistentes armabas el Quiosquito y repasaba la letra con el actor. “Fue el 19 de septiembre de 2016. Llego y había dos personas que yo no conocía, el productor o asistente no eran los de siempre”, explicó.

En esa línea, remarcó que sus dichos se pueden corroborar con los registros del canal. “Me acerqué para pasar letra y él me tocó debajo de la pollera. Había una maquilladora, que ya no trabaja en Canal 9, que lo vio. Esos dos hombres que no conocía estaban a menos de un metro, pero sí pudieron haberse percatado del hecho”, sostuvo la actriz.

Al mismo tiempo, Meneses recordó que mantuvo una relación amorosa entre 1999 y 2003 con Gianola y aclaró que hasta el día del acoso, mantenían una “buena amistad”. “Nos visitábamos. Él venía a mi casa, le consultaba sobre cosas laborales. Pero él me bajó de muchos laburos y me mal aconsejó para que yo no prosperara. Él no me quería en los medios”, contó.

Y sentenció: "Ese día me tocó y me dijo una frase desafortunada. Me habló de mi parte genital, diciéndome que estaba más flaca. Todavía tengo la sensación de ese momento. Te cuesta entender que esa persona que trabaja con vos, de la que vos confías, haga eso. Fue para avergonzarme, quizás, pero fue un acoso. Me tocó de verdad”.