En medio de los rumores de separación, Tini le dedicó un sorprendente mensaje a De Paul

Que sí, que no. Que quiere volver con la ex, que le manda mensajes a través de sus canciones. Que no lo visita en Madrid, que se pelearon a los gritos. La historia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha sumado nuevos y llamativos capítulos en las últimas semanas. Incluso, algunos panelistas se arriesgaron a hablar de una reconciliación entre el mediocampista y su ex Camila Homs. Pero nada confirmado.

En tanto, los rumores de una separación entre la cantante y el ex Racing siguen en aumento. Ahora aseguran que durante un show en Córdoba, Tini lanzó una frase que tenía como destinatario directo a su novio. “Ustedes saben que a mí me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces te puede pasar de que tengas ganas de ese último beso”, dijo la cantante antes de cantar “El último beso”.

Por ese motivo, las alarmas se encendieron: ¿Tini se separó de Rodrigo? Nadie lo tenía muy claro. Pero, la cantante se encargó de disipar algunas dudas. Y lo hizo gracias a Lionel Scaloni. En realida, lo hizo porque el DT de la Selección Argentina confirmó la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 y De Paul fue confirmado.

Entonces, entre la emoción del sueño cumplido y la obligación de agradecer públicamente, el mediocampista escribió en su cuenta de Twitter: “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MAS JUNTOS QUE NUNCA”.

Minutos después, su novia citó el mensaje para agregarle unas emotivas palabras dedicadas al jugador del Atlético de Madrid. “Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, escribió Tini. De esa manera, dejó en claro que la relación sigue más fuerte que nunca, tal como lo había anticipado De Paul durante una entrevista en la revista Rolling Stone.

“Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue”, aseguró Rodrigo.

Y agregó: “Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

En tanto, en una entrevista con El Trece, Tini dijo sobre su noviazgo: “Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien. Nunca nos escondimos con Rodrigo. No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas”.