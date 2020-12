En medio del conflicto con Morla, Gianinna rompió el silencio, recordó al Diez y bancó a Dalma: "Los amo para siempre"

Luego de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el miércoles 25 de noviembre en su casa del country de San Andrés (Tigre), todos sus hijos decidieron despedirlo con emotivos mensajes a través de las redes sociales con la excepción de uno de ellos: Gianinna Maradona. La menor de las hijas que tuvo el astro con Claudia Villafañe mantuvo un estricto silencio hasta el día de hoy, cuando volvió a hacer una publicación en Instagram.

La mamá de Benjamín Agüero decidió acudir a las historias de esta red social para defender a su hermana, Dalma, en medio del conflicto que mantienen con el abogado y último apoderado del Diez, Matías Morla. Cabe recordar que días atrás, Gianinna se contactó con el letrado para tomar cartas en el asunto y dilucidar cuál es realmente el patrimonio que tenía su papá en vida y que deberá repartirse entre todos los herederos del difunto DT.

Lejos de quedarse callado, Morla le dio una contundente respuesta y le reclamó no haber podido asistir al velorio de su "mejor amigo" que se realizó en Casa Rosada. "Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto "; le dijo.

Y siguió: "Y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá. Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré. Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá".

Al escuchar esta hiriente respuesta, Dalma salió en defensa de su hermana y disparó contra Morla: "Matías Morla, tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben cómo fueron las cosas, aparecé vos, cobarde. Me llaman amigos periodistas para contarme que Matías Morla está como loco mandando audios viejos. Si tan amigos decís que sos, dejá de exponerlo (a Diego), rata inmunda”.

Lo cierto es que con el afán de apoyar a su hermana, Gianinna rompió el hermetismo que mantenía tras la muerte de Diego y publicó una imagen en la que se lo puede ver a Maradona con la ropa deportiva de Gimnasia, el ultimo club que dirigió, bailando una suerte de vals con Dalma, mientras fuma uno de sus tradicionales habanos. La imagen, además, estuvo acompañada con un consejo para su hermana: “Los amo para siempre. Quedate con esto”.

Hasta el momento, los bienes de Diego serían divididos entre los cinco hijos reconocidos por Maradona: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando. Sin embargo, todavía resta determinar si Santiago Lara y Magalí Gil son realmente hijos del Diez.