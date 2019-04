En medio del conflicto, Gerardo Romano aseguró que habrá una segunda temporada de la serie de Maradona

"Sueño bendito", la serie que contará la vida de Diego Armando Maradona y que está a cargo de Amazon Prime, se vio envuelta en un conflicto que involucra a los trabajadores de la ficción y a la productora internacional. Y es que debido por falta de pagos, la parte técnica y los extras estuvieron de paro y las grabaciones estuvieron suspendidas durante los últimos días.

En medio de este panorama, Gerardo Romano –quien en la serie encarna a Carlos Ferro Viera, ex secretario y mano derecha del Diez- se refirió a la filmación de la serie y en cuanto a la falta de pagos a sus colegas, advirtió que tuvo un conflicto similar que ya fue solucionado. "Yo tuve un pequeño retraso pero muy leve, me avisaron y me pagaron perfectamente”, contó.

Al mismo tiempo, el actor explicó que “no es inentendible” que se retrasen en el pago de salarios en producciones de esta magnitud y aclaró: “En todos lados hay garcas, los americanos son los más garcas del mundo. Creo que Maradona hizo un buen arreglo económico, Amazon apuesta a Maradona porque es único”.

Con respecto a la demanda de Claudia Villafañe, quien se mostró en contra de su perfil en la serie y aseguró muy molesta que "van a mostrar una Claudia que no es", Romano remarcó que no le interesa el personaje de la ex mujer de Maradona. “No me va ni me viene la parte de Claudia, no sé si queda mal parada, es una ficción que reproduce la vida de alguien”, dijo.

Y explicó: “Siguen utilizando los mismos nombres, creo que pagan por eso. Hablamos de Amazon, la empresa más poderosa del mundo”. Por último, a pesar del conflicto que mantiene Amazon con parte de los trabajadores, Romano no dudó en anunciar que habrá una segunda parte. "Apenas nos contrataron nos avisaron que habrá una segunda temporada", sentenció.

Días atrás, se originó un conflicto entre la parte técnica, SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público), el gremio de Camioneros y la Asociación Argentina de Actores con la compañía que está a cargo de la producción de la biopic.

El lunes y el martes de esta semana, por ejemplo, los integrantes de técnica y extras de la ficción realizaron una "sentada" para reclamar el pago de los salarios. Además, desde el sindicato que comanda Hugo Moyano – a cargo de transportar los decorados, la técnica y los escenarios- señalaron que desde Amazon sólo “le pagaron la nafta” de los camiones usados para la serie.