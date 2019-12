En medio del escándalo de infidelidades, Yanina anunció su separación de Diego Latorre

A mediados de 2017 la familia Latorre vivió el momento más difícil, hasta hora, producto del escándalo mediático que se generó a raíz de la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Dos años después, el comentarista deportivo volvió a tropezar con la misma piedra, provocando la ira de su mujer, Yanina Latorre, quien no dudó en anunciar su separación del ex futbolista.

La bomba explotó en Incorrectas y no tardó en viralizarse rápidamente por las redes sociales. Julieta Biesa, la modelo trans que saltó a la fama gracias al recordado Soñando por Bailar 2, en el año 2011, y su participación en Rebelde Way, reveló que tuvo una suerte de affaire con Diego Latorre, quien actualmente está atravesando una crisis con Yanina.

Este viernes, muy conmovida, pero liberada, la panelista de Los Ángeles a la mañana reveló que se separó del ex jugador de Racing y Boca. “Estoy separada desde hace seis meses”, anunció Yanina, aclarando que no anunció que le puso punto final a su vínculo de 25 años con Latorre porque su hija, Lola, estaba aún participando en el Bailando por un sueño.

“Quería cuidarla. De un día para el otro Diego (Latorre) ya no fue a las previas porque no la quería incomodar, para que no le preguntaran a ella. Yo quería que (Lola) haga su camino sin hacer nada sucio ni mediático hablando de sus padres”, explicó la panelista.

En medio de un mano a mano con Ángel de Brito, Yanina detalló que –a diferencia de lo que ocurrió aquella vez con Natacha- “esta vez fue una separación tranquila”. “(El motivo) Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo”, dijo.

Y siguió: “Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos”. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño, o por amor. En agosto tomé la decisión y él se enojó, queríamos esperar a que terminara el año”.

En ese contexto, la panelista se refirió a una eventual reconciliación en el futuro y explicó que el comentarista deportivo le pidió hace dos semanas “una charla” para ver si podía “remar” esta compleja situación. “Todo empezó con un tiempo. Él se enojó porque se sintió abandonado. Tuvimos muchas charlas y después se tranquilizó”, detalló.

Y agregó: “Nos llevamos bien, no hay puteadas, no hay reproches. Es a él a quien más le cuesta e insistió para que hiciéramos este viaje. Comencé a hacer vida social fuera del matrimonio. Empecé a salir, salgo con amigas, estoy mucho tiempo sola”.

Según explicó, este fin de semana asistirán juntos –pero separados- al casamiento de una amiga de ella, en un hotel de zona Norte. También pasarán las Fiestas en familia y en enero se irán de vacaciones a Europa, con uno de los hijos y la madre de ella, Dora.

Al final de la nota, Yanina remarcó que pasó la mitad de su vida junto a Latorre. “No tengo pasado, no tuve amantes, no tuve muchos novios, quiero saber si es amor, si lo elijo. Si él me quiere esperar, que me espere. Pero yo le digo que no tiene esa obligación”, afirmó.

Y continuó: “Ahora tengo ganas de estar sola, y si aparece alguien me quiero dar el placer o la oportunidad de ver qué pasa. Pero por ahora no me pasó, no he tenido ganas. Ahí es cuando pienso: ‘¿Lo seguiré queriendo a Diego?’”.

La pareja ya no vive bajo el mismo techo. Ella se mudó al departamento que poseen en Belgrano, mientras que el periodista deportivo se quedó en la casa de Pilar. “Somos una familia y eso no está roto, cuando estamos juntos tomamos mate y hacemos asados, pero dormimos en cuartos separados. Para mí la familia es un proyecto muy importante. Por eso es todo muy armónico. No sé si es definitivo. No quiero decir que sí: es un ‘por ahora’. Yo estoy muy bien y Diego está ansioso, quiere viajar y hacer cosas. Nos estamos llevando mucho mejor que antes”, cerró.