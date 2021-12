En medio del escándalo, los músicos de Damas Gratis apoyaron a la hermana de Pablo Lescano

El mundo de la movida tropical quedó revolucionado a raíz de la desvinculación de Romina Lescano, hermana de Pablo, como vocalista de Damas Gratis. Pero como si esto fuera poco, la cantante denunció que fue maltratada en reiteradas oportunidades por su hermano y líder de la banda: "Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda ´Damas Gratis´. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años".

En un descargo que publicó Romina en su cuenta de Instagram, dio a conocer que su renuncia estaba relacionada a una serie de comentarios que le hizo su hermano durante el último tiempo. "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", remarcó. Entre las frases que solía escuchar de parte del líder del grupo, destacó las siguientes: "Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana"; "No te soporto más", "Sos un dolor de (emojis de huevos)"; "Y encima no sabes cantar", y "Devolveme los dos millones que perdiste". La salida de Romina del grupo sorprendió a propios y extraños debido a que ocurrió horas antes de las dos presentaciones que dio Damas Gratis en el teatro Gran Rex (7 y 8 de diciembre).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que el grupo de cumbia cumplió con su cronograma, entre ellos el show en el Gran Rex que contó con Karina La Princesita, Grupo Trinidad y La Nueva Luna como invitados para festejar los 44 años de Pablo Lescano, y si bien no la mencionaron sobre el escenario, dos integrantes de Damas Gratis le expresaron públicamente su apoyo a la corista a través de las redes sociales.

“Te vamos a extrañar compañera de giras. Mucha suerte en tu nueva vida y desde ya acá estaremos tus compañeros siempre”, escribió Carlín Segovia, percusionista, y César Edgardo Candia, baterista, agregó: “Te vamos a extrañar amiga, compañera de charlas, mates y café. Lo mejor para vos en todo lo que te propongas”.

De acuerdo con allegados a la banda, los hermanos solían discutir bastante y hasta pasaban días sin dirigirse la palabra. En los últimos tiempos todo empeoró, ya que ella no habría estado conforme con el nuevo estilo del grupo. También habría sentido celos de las intérpretes a las que Pablo invitó a cantar, como Viru Kumbierón. “Quería ser solo ella y odiaba que su hermano hiciera eso”, le señalaron a TN.

La salida de Romina del grupo llamó la atención debido a que la ahora ex vocalista era la encargada de compartir imágenes junto a su hermano. De hecho, en una de esas publicaciones le dedicó un sentido mensaje al cantante: ​"Una foto vale más que mil palabras!!! Siempre con vos Hermano, sos mi orgullo perrito malvado!!". "Chau langosta. Buen viaje Gede", fue lo único que posteó Pablo tras la renuncia de su hermana.

Sin embargo, los seguidores del músico sostuvieron que en realidad se refería a un amigo que falleció recientemente al que apodaba “langosta”. Mientras que el resto, opinaron que la frase de Pablo donde acusa a su hermana de "perder" dos millones de pesos podría estar relacionado con el robo que sufrió el cantante en 2004 cuando irrumpieron en una caja de seguridad donde guardaba los ahorros de toda su vida y se llevaron 680.000 dólares.

El martes por la noche Pablo se presentó en el Gran Rex y sobre el escenario entonó sus grandes éxitos: “Me vas a extrañar”, “Alza las manos”, “Yo quiero tomar vitamina”, entre otros. En la foto del final, celebrando los 44 años del músico y sin Romina Lescano, aparecieron Gómez (guitarrista), Cesar Edgardo Candia (baterista), Carlín Segovia (percusionista), Daniel de la Cruz (trompetista) y Bebu (teclados).