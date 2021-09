En medio del escándalo, Marengo le habló a la hija de Eduardo Fort: "Hay cosas que son de pareja"

La vedette y modelo Rocío Marengo quedó inmersa en una crisis de pareja con su novio, el empresario Eduardo Fort (hermano de “El Comandante” Ricardo Fort) luego de que él decidiera irse de viaje a los Estados Unidos en vez de “apoyarla" en el certamen La Academia de ShowMatch.

"Las cosas de pareja son cosas de pareja, es una lástima. El que opina de afuera siempre queda mal parado. Con Maca tengo una excelente relación. La quiero y quiero a sus hermanos, siempre los respeté y cuidé. Siempre voy a ser su amiga y van a poder contar conmigo”, dijo ayer Marengo en el piso de Showmatch intentando bajar la tensión que había escalado en las últimas 48 hora después de que deslizó por primera vez su desconformidad con la decisión de Eduardo Fort.

Las declaraciones de Marengo también oficiaron como respuesta a la hija de su novio, Macarena Fort, que ayer le había enviado un audio al periodista Ángel de Brito al aire en el programa Los Angeles en la Mañana (LAM) diciendo que ella no era más bienvenida en la familia después de haber criticado de esa forma a su padre.

"Hola Ángel, soy Macarena Fort, la hija de Eduardo. Mirá, yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida'", sostuvo Macarena en le audio que le envió al periodista.

Todo comenzó el martes por la noche, nuevamente en el piso de La Academia de Showmatch, cuando Marengo disparó sin filtro. “Estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex (por Karina Antoniali) que me salió a putear por todos lados, que me trate de prostituta”, dijo.

Luego de esa categórica frase, Macarena Fort envió los mencionados mensajes, pero no fueron los únicos. “Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la cantidad de gente que te ve y la repercusión que puede tener en la familia. Tengo hermanos de catorce años y van al colegio donde les pueden hacer comentarios no debidos”, cerró la heredera del imperio chocolatero.

Luego se sumaron algunas respuestas en las redes sociales."No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza”, escribió en una serie de stories de Instagram. Quien también salió a bancar a su tío fue uno de los hijos de Ricardo Fort, Felipe. ¿Qué hizo? Compartió una foto con su tío tomada el 12 de agosto último en Miami y, a su lado, agregó: "El mejor del mundo"; dando a entender que apoya al hermano de su padre en este escándalo que lo involucra.

Por otra parte, una de las que se prendió a esta polémica fue Virginia Gallardo, quien decidió dejar de lado las diferencias que la separan y que la llevaron a tener un duro ida y vuelta mediático por El comandante, la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort, para solidarizarse con su colega.

“¿Saben cuál es la diferencia? mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’. ¿Yo que le dije? ¡Salí de ahí! Sororidad, mujeres y a no escupir para arriba”, tuiteó la panelista de Intrusos .”Te abrazo, Rocío Marengo”, agregó Gallardo.