¿En qué quedamos? El nuevo palazo de Wanda Nara, ¿contra Mauro Icardi y la "China" Suárez?

De un tiempo a esta parte, Wanda Nara capitalizó el uso de sus redes sociales no sólo para mantener o apaciguar en los medios argentinos el escándalo que se desató por el affaire entre Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez, sino que también aprovecha para "mantener en línea" a su marido.

Mientras se prepara para la llegada de Susana Giménez, quien aterrizará el viernes en París y se quedará al menos cuatro días para grabar junto a Nara un nuevo especial televisivo, Wanda mantiene activas sus redes sociales y, por sobre todas las cosas, el escándalo en la agenda de los medios. Dato no menor: el interés del programa con la diva de los teléfonos se potencia cada vez que la empresaria publica algo dirigido a la ex Casi Ángeles o al padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella.

Después de publicar una foto besándose con Icardi (y con la Torre Eiffel de fondo), los casi diez millones de seguidores de Wanda en Instagram notaron un particular like a un posteo con una reflexión, ¿dirigida a Icardi y a la "China"?

"La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", reza la reflexión que "likeó" Wanda en la previa de la llegada de Susana a Francia.

Días atrás, pese a que la intención original de Eugenia "la China" Suárez era mantenerlo en secreto, trascendió que la actriz grabó una larga y profunda entrevista en la que dio su versión de los hechos del affaire que mantuvo en septiembre con Mauro Icardi. Si bien el mano a mano con Alejandro Fantino todavía no tiene fecha de aire (la idea es que salga después del especial de Wanda Nara con Susana Giménez), la información hizo que Nara diera un volantazo total y cambiara muchas de las condiciones que había puesto para grabar con la diva en París.

"¿Así que va a hablar?", habría sido la respuesta de la empresaria, quien contaba con que Suárez procuraría mantener el bajo perfil y daba por descontado que jamás hablaría del encuentro que mantuvo con el delantero del París Saint Germain en Francia, cuando su mujer se encontraba de viaje junto a su hermana menor, Zaira, en Milán.

En principio, uno de los cambios que llevará adelante Wanda será la participación del propio Icardi en el programa con Susana. El formato será similar al que grabaron cuatro años atrás, cuando la diva los visitó en Milán. Habrá recorridos turísticos por la ciudad y luego un mano a mano íntimo que tendrá lugar nada más y nada menos que en el lujoso hotel Ritz, el mismo en el que se hospedó Lady Di la noche en la que falleció.

A diferencia del especial anterior, en el que Icardi tuvo un rol protagónico y fue quien le preparó un asado a Susana en la terraza del penthouse del matrimonio, en esta oportunidad sólo aparecerá para "pedirle disculpas públicas" a su mujer. La idea de Wanda era aprovechar el programa para dar su versión de los hechos, relatar cómo vivió el escándalo y hacer especial hincapié en la relación de amistad (o cercanía) que mantenía con Suárez. Pero todo eso cambió.

Además de aparecer en el "mano a mano" para el pedido de disculpas, Icardi también se mostrará entrenando en el PSG aunque, al momento, el club todavía no autorizó el ingreso de la conductora y de Wanda al predio para grabar las imágenes, tal y como lo hicieron en su momento en el Inter. "Hay mucho enojo con Mauro por la escalada mediática de su vida personal, además no es el capitán como lo era en el Inter. Va a ser una negociación fuerte que la llevará adelante la propia Wanda", reconocieron a BigBang desde el entorno de la pareja.

Quien dio a conocer la información del mano a mano de la "China" con Fantino fue Ángel de Brito. En su programa, el conductor aseguró que formará parte de un ciclo que el conductor de Intratables lleva adelante para la plataforma paga Star+. "Hicieron una entrevista. Es la primera vez que la 'China' va a hablar de todo después del escándalo. Me dijeron que fue una charla profunda, relajada y que estuvieron muy tranquilos los dos", precisó.