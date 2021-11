¿En qué quedamos? Los posteos cruzados de Wanda e Icardi, en plena crisis matrimonial

Nada queda del todo claro y cada uno parece jugar su propio juego. Lo único seguro es que toda la novela de la separación del futbolista Mauro Icardi de la empresaria Wanda Nara todavía tiene varias aristas para contar.

Es que ahora ambos decidieron volver a Milán desde París, pero ahí no está la cuestión de fondo. Recordemos que Wanda, al tener presuntamente evidencia de la infidelidad de Icardi con la actriz Eugenia “China” Suárez regresó para Italia desde Francia, pero sola. Luego, por compromisos laborales regresó.

Pero ahora no queda del todo claro si el delantero el PSG y ella volvieron juntos a Milán. ¿Cómo es esto? En sus redes sociales ambos compartieron imágenes del vuelo en un avión privado. Él procuró mostrar a toda la familia mientras que ella no. En ninguno de los posteos de Nara se lo ve a Icardi, ni en el feed ni en las historias. Mientras que el delantero, fiel a su forma de actuar desde que arrancó el escándalo, no para de mostrarse acaramelo con Wanda.

Pero acá es donde empiezan las dudas. Mientras que Mauro muestra fotos de su lujoso departamento en Milán, el mismo que tiempo atrás fue noticia por ser desvalijado en medio de la noche, ella se muestra en la casa de campo que tienen. ¿Está Icardi intentando vender la chance de una reconciliación? No se sabe.

La única certeza es que Wanda volvió a seguirlo en redes sociales luego de haber decidido casi silenciarlo de todas su cuentas (Instagram, Facebook y demás) en reprimenda por la decisión de él de serle infiel con la actriz.

Toda esta situación ya incluso despierta aun más dudas. Es que mientras Icardi muestra en sus redes sociales que quiere seguir en pareja con Wanda, ella procura mechar contenido familiar sin él y salidas con sus amigas (además de sus múltiples canjes y promociones de sus diferentes emprendimientos). "Poderosa, salvaje, radiante, imperfecta, tierna, caliente, única, inteligente y leal", expresó en uno de sus últimos posteos.

Si hay reconciliación o no entre ambos todavía no se sabe. Pero esta no fue la única novedad de la pareja. Quien también salió a hablar fue el exmarido de Wanda, el también exfutbolista Maxi López.

“No puedo describir en palabras estas últimas semanas, después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad. Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá @wanda_icardi, el mayor regalo es una vida llena de paz, amor y serenidad para ustedes. Gracias @danielachristiansson que te bancas a estos 4 terremotos juntos siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa”, escribió el ex delantero en su cuenta de Instagram junto a una foto con sus tres hijos.